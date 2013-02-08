伦敦美债: 公债价格走高,尾随德债涨势

修正-中国货币市场：资金续松隔夜供给充裕，MLF将到期关注续做情况

(更正：内文第三段“本周日(18日)”有误，应为“下周二(18日)”。) 路透上海4月12日 - 中国银行间市场周三早盘资金面延续宽松，隔夜供给尤为充裕。交易员称，月初以来市场流动性总量较高，央行公开市场逆回购连续暂停影响不大。短期内惟MLF(中期借贷便利)到期续做情况存不确定性，关注明日央行相关动作。 “资金还是挺松，早上出隔夜的很多，七天的也还行。现在主要看MLF怎么续做，缴税截止日还远，目前对市场没有影响。”上海一券商交易员称。 据路透统计，明日有2,170亿元MLF(中期借贷便利)到期，将回笼等量资金。加上下周二(18日)到期的2,345亿元，4月MLF到期量总计4,515亿元。 中国央行3月16日在最近一次MLF操作中将利率上调了10个bp，为年内MLF第二次上调，六个月、一年期利率分别升至3.05%和3.20%。受访交易员预期，明日如有续做，MLF利率或维持上度水平。 公开市场方面，中国央行已经连续13个交易日暂停逆回购操作。中国央行稍早公告称，受税期等因素影