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债券 | 2013年 2月 8日 星期五 19:24 BJT

伦敦美债: 公债价格走高,尾随德债涨势

路透伦敦2月8日 - 美国政府公债价格周五在欧洲市场走高,受德国公债涨势带动,因欧洲央行总裁对欧元涨势的评论引发降息臆测.

欧洲央行周四决议维持利率在0.75%不变,随后总裁德拉吉表示,他将监看欧元升值对经济的冲击,此言论令多数分析师感到意外.

美债逆转稍早在亚洲市场的颓势.中国贸易数据优于预期,确认中国经济复苏态势,在亚洲盘打击美债.

"在德拉吉讲话后出现漂亮的小涨.德拉吉表达了对欧元涨势的担忧,令欧元受创,德债伺机上扬,带动美债走升,"伦敦满地可银行(Bank of Montreal)的交易员Craig Collins称.

美国10年期公债 价格上涨2/32,收益率(殖利率)报1.94%,较周四纽约尾盘下跌2个基点.

30年期美债收益率 下跌1.5个基点至3.16%.(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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