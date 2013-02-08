伦敦美债: 公债价格走高,尾随德债涨势

标题新闻：欧盟执委会主席贾克称意大利走上经济复苏之路，而且不可能脱离欧元区--报纸
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路透伦敦2月8日 - 美国政府公债价格周五在欧洲市场走高,受德国公债涨势带动,因欧洲央行总裁对欧元涨势的评论引发降息臆测.
欧洲央行周四决议维持利率在0.75%不变,随后总裁德拉吉表示,他将监看欧元升值对经济的冲击,此言论令多数分析师感到意外.
美债逆转稍早在亚洲市场的颓势.中国贸易数据优于预期,确认中国经济复苏态势,在亚洲盘打击美债.
"在德拉吉讲话后出现漂亮的小涨.德拉吉表达了对欧元涨势的担忧,令欧元受创,德债伺机上扬,带动美债走升,"伦敦满地可银行(Bank of Montreal)的交易员Craig Collins称.
美国10年期公债 价格上涨2/32,收益率(殖利率)报1.94%,较周四纽约尾盘下跌2个基点.
30年期美债收益率 下跌1.5个基点至3.16%.(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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(更正：内文第三段“本周日(18日)”有误，应为“下周二(18日)”。) 路透上海4月12日 - 中国银行间市场周三早盘资金面延续宽松，隔夜供给尤为充裕。交易员称，月初以来市场流动性总量较高，央行公开市场逆回购连续暂停影响不大。短期内惟MLF(中期借贷便利)到期续做情况存不确定性，关注明日央行相关动作。 “资金还是挺松，早上出隔夜的很多，七天的也还行。现在主要看MLF怎么续做，缴税截止日还远，目前对市场没有影响。”上海一券商交易员称。 据路透统计，明日有2,170亿元MLF(中期借贷便利)到期，将回笼等量资金。加上下周二(18日)到期的2,345亿元，4月MLF到期量总计4,515亿元。 中国央行3月16日在最近一次MLF操作中将利率上调了10个bp，为年内MLF第二次上调，六个月、一年期利率分别升至3.05%和3.20%。受访交易员预期，明日如有续做，MLF利率或维持上度水平。 公开市场方面，中国央行已经连续13个交易日暂停逆回购操作。中国央行稍早公告称，受税期等因素影
路透4月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国龙光地产控股有限公司启动1.5亿美元三年期贷款进入分销阶段。该公司上月末为其香港合资公司签署了75.05亿港元(9.66亿美元)过桥贷款。