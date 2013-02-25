伦敦美债: 美国公债持稳,市场担心削减支出

路透伦敦2月25日 - 美国公债价格周一在欧洲市场持稳,因有关削减支出的担忧支撑低风险公债的人气,但本周990亿美元新债供应限制涨幅.

若美国政界不能达成一致,3月1日将开始减支约850亿美元.

经济分析师称,这些减支将损伤美国经济.截止日期前,白宫发布就其对美国民众将带来的损害提出更严厉的警告.

美国10年期公债收益率(殖利率)最新报1.965%,与上周五美国债市尾盘持平,仍处于今年大部分时间的区间1.76-2.06%内.

一些交易商称,若两党不能在周五之前达成一致,该指标收益率或试探该区间低端.

"若大幅减支真的发生,债市将上涨.有些人预计收益率跌至1.75%,但我认为这可能具有挑战性,"一交易商称.

市场希望从美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克本周的半年度证词中获得安慰--美联储将继续购买资产支持经济,并且没有倾向在今年稍候收紧放松计划.(完)

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