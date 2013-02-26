伦敦美债: 公债收益率触及一个月低位,受意大利选举结果推动

路透伦敦2月26日 - 美国10年期公债收益率(殖利率)周二在欧洲市场跌至一个月低位,因意大利选举结果令投资者担心,因而买进低风险资产.

没有任何党派或潜在联盟获得足够多的席位以占据主导,激起对欧洲再度爆发金融危机的忧虑,意大利或将面临很长时期的政治瘫痪及不确定性.

选举结果引发欧元区低级别资产下跌,安全资产上涨,例如美债和德债.

指标10年期美债收益率(殖利率) 最新持平于1.87%,盘中稍早触及一个月低位1.836%.公债期货上涨6/32,至132-22/32.

"意大利选举结果的不确定性令风险偏好减退.政治不确定性今日看来为驱动因素,"RIA资本市场的Nick Stamenkovic称.

美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克在参议院作证前,市场的谨慎情绪限制收益率跌势.

财政部周二将标售350亿美元五年期公债,周三将标售290亿美元七年期公债. (完)

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