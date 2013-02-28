伦敦美债: 美债价格上涨,因担心政治方面无法达成协议避免减支

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透伦敦2月28日 - 美国公债周四在欧洲市场上涨,因对政治方面难以达成协议,避免周五开始削减支出的担心提振低风险债券的需求.
美国总统奥巴马和共和党议会领袖尚未达成协议,来避免850亿美元的减支.
截止期限的临近,抵消了贝南克讲话后股市方面的正面背景.
指标10年期公债价格最新上涨6/32,收益率(殖利率)报1.88%,较美国周三尾盘下跌2个基点.30年期公债价格上涨11/32,收益率报3.08%.
"公债今日买需良好.我们看到低接买盘,不过我认为他们能在最后关头达成协议(避免减支),"伦敦一交易商称.
一些分析师则不同意,认为商谈拖延以及不确定性料维持公债需求.(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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