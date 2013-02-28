伦敦美债: 美债价格上涨,因担心政治方面无法达成协议避免减支

路透伦敦2月28日 - 美国公债周四在欧洲市场上涨,因对政治方面难以达成协议,避免周五开始削减支出的担心提振低风险债券的需求.

美国总统奥巴马和共和党议会领袖尚未达成协议,来避免850亿美元的减支.

截止期限的临近,抵消了贝南克讲话后股市方面的正面背景.

指标10年期公债价格最新上涨6/32,收益率(殖利率)报1.88%,较美国周三尾盘下跌2个基点.30年期公债价格上涨11/32,收益率报3.08%.

"公债今日买需良好.我们看到低接买盘,不过我认为他们能在最后关头达成协议(避免减支),"伦敦一交易商称.

一些分析师则不同意,认为商谈拖延以及不确定性料维持公债需求.(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]