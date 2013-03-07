伦敦美债：公债价格小幅上涨，但上日就业数据良好限制涨幅

路透伦敦3月7日 - 美国公债价格周四持稳，因较高的收益率(殖利率)吸引一些投资者回场，不过上日就业数据强劲限制涨幅。上日数据为美国经济好转再添佐证。

市场预期英国央行稍晚将公布增加债券购买，欧洲央行将暗示继续放松货币政策，这也支撑低风险债券需求。

10年期公债价格 最新上涨3/32，收益率报1.93%。10年期公债收益率距周三峰值1.944%不远，这是逾一周最高水平。

“过去几天市场下跌，但我们看到有些企稳，今天早盘甚至有些好转，”一交易商称。

“但市场可能清淡，不要忘了英国央行和欧洲央行决策可能撼动市场...”

在美国周五公布非农就业暑假前，投资者亦慎于建仓。周三公布的数据显示，月ADP民间就业人数增加19.8万人，进一步证明劳动力市场好转。 (完)

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