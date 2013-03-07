伦敦美债：公债价格小幅上涨，但上日就业数据良好限制涨幅

中国债市动态：现券期货延续弱势，银行业加强风险防控令债市情绪受压
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
路透伦敦3月7日 - 美国公债价格周四持稳，因较高的收益率(殖利率)吸引一些投资者回场，不过上日就业数据强劲限制涨幅。上日数据为美国经济好转再添佐证。
市场预期英国央行稍晚将公布增加债券购买，欧洲央行将暗示继续放松货币政策，这也支撑低风险债券需求。
10年期公债价格 最新上涨3/32，收益率报1.93%。10年期公债收益率距周三峰值1.944%不远，这是逾一周最高水平。
“过去几天市场下跌，但我们看到有些企稳，今天早盘甚至有些好转，”一交易商称。
“但市场可能清淡，不要忘了英国央行和欧洲央行决策可能撼动市场...”
在美国周五公布非农就业暑假前，投资者亦慎于建仓。周三公布的数据显示，月ADP民间就业人数增加19.8万人，进一步证明劳动力市场好转。 (完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
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