美国债市：公债收益率受公司债供应影响上升，10年期公债标售需求强劲

* 财政部标售240亿美元10年期公债，需求强劲
* 公债收益率上升，受公司债供应打压
* 周四财政部将标售30年期公债
路透纽约5月13日 - 美国公债收益率周三收高，交投震荡，此前美国财政部标售的240亿美元10年期新债获得强劲需求，这是较高收益率正吸引一些买家回场的迹象。
今日10年期新债标售得标利率为2.237%，较交易商原本预计的要低。一级交易商得标率为2012年7月来最低，且为历来第二低。
“标售有需求，特别是来自海外投资人，我认为这让一些投资人放心，可能市场已经暂时打好了基础。”法国农业信贷美国公债交易部门主管Dan Mulholland表示。
在强劲的标售结果公布后，公债收益率一度下滑，之后恢复升势，因公司债供应和周四财政部还将发售160亿美元30年期公债，令市场承压。
过去两周美国公债下滑，跟随德债跌势，部分归因于市场预期欧元区通胀可能上升。
大量调整仓位以及部分买家想等到市场趋稳迹象再回场造就了市场的跌势。
公债收益率升势持续，尽管美国经济数据令投资人担心经济正在降温，这令市场对美联储何时可能开始升息的预期推迟。
美国4月零售销售持平，因家庭减少购买汽车等大件商品，暗示经济成长在首季接近停滞后反弹力度仍不够强劲。
收益率上升可能有助于周四的30年期公债标售，但长债的需求可能不稳。
“本周的标售结果可能预示30年期公债标售也会不错，”法国农业信贷的Mulholland表示，“过去几周，收益率曲线已经趋陡了不少，所以这会有支撑作用。”
30年期公债收益率 升至3.07%，两周前报2.60%。五年期/30年期公债收益率差 由两周前的130个基点升至150个基点。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-27/32 (+02/32) 0.580
五年期公债 99-03/32 (+01/32) 1.569
10年期公债 97-17/32 (-06/32) 2.284
30年期公债 88-28/32 (-32/32) 3.073(完)
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(编译 李军; 审校 母红)