美国债市：公债收益率下滑，因债券发售结束和德债回稳

* 美国财政部发售160亿美元30年期公债，需求平平

* 五年期/30年期公债收益率差为10月29日来最大

* 德债走稳，扶助美债表现

路透纽约5月14日 - 美国公债价格周四收高，因公债和公司债供应威胁消除，尽管今日美国财政部标售30年期公债得标利率较高。

美国政府今日标售160亿美元30年期公债，需求乏善可陈，得标利率为3.044%，为11月来最高，且较交易商原本预期的水准高了约2个基点。

“得标利率比标售前收益率高了不少，但我认为还不算太可怕，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer表示，“之后收益率升了2个基点，而得标利率比标售前收益率高了2个基点，所以还不算太过分。正好是在今日交投区间的中部。”

标售后，30年期公债表现继续跑输其他年期公债。五年期/30年期公债收益率差 扩阔至155个基点，为10月29日来最宽。

过去两周半，美国公债收益率跳升，走势同德债遭大举抛售一致。

收益率上升可能帮助吸引一些买家认购本周财政部的其他标售，包括周三的240亿美元10年期公债以及周二的240亿美元三年期公债，需求都较为强劲。

德债周四走势相对稳定，对支撑美国公债也有帮助。

“欧洲的交易稳定下来，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示，“收益率仍没有改善，但抛售热潮降温，所以这扶助美国公债脱离欧洲公债收益率大涨的走势。”

指标10年期公债 收益率跌至2.26%，周三尾盘报2.27%。

周四公布的数据显示，美国4月生产者物价指数恢复跌势，因能源成本降低以及美元强劲令基本通胀压力保持温和，巩固了美联储将要等到今年晚些时候才升息的观点。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (+02/32) 0.552

五年期公债 99-09/32 (+06/32) 1.526

10年期公债 98-27/32 (+06/32) 2.255

30年期公债 88-24/32 (-06/32) 3.081(完)

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