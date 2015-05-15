美国债市：公债收益率下滑，因经济成长放缓

* 美国经济数据趋弱令美联储升息预期被推后

* 欧债表现稳定，提振美债

* 下周关注美联储会议记录及消费者物价指数

路透纽约5月15日 - 美国公债收益率周五下滑，因数据显示经济成长不断放缓，令对美国联邦储备理事会(FED/美联储)需要等更久才升息的预期升温。

美国5月消费者信心意外大跌，且分析师还下调了对第二季和全年美国经济成长的预估，并缩减了对美国就业市场增长的预估。

4月美国工业生产也连续第五个月下滑，部分因石油和天然气开采活动进一步放缓，使第二季成长前景变得暗淡无光。

“市场愈发担心首季经济疲弱将持续至第二季，这会令美联储越来越晚升息，投资人重回债市会更放心，”加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)美国公债交易部门主管Charles Comiskey表示。

近几个月美国经济成长放缓已经令许多投资人将美联储升息时间预期由之前的6月推迟至了9月或12月。

过去三周，美国公债收益率跳升，跟随德债的大跌走势，目前一些投资人正利用收益率较高的优势。

周五欧债市场趋稳，扶助此间市场人气。

指标10年期公债 升27/32，收益率报2.14%，周四尾盘报2.24%。

下周五美国将公布的消费者物价指数将是市场短期内的一个主要焦点。低通胀被认为可能令美联储开始升息的能力复杂化，即便就业市场改善。

下周三，美联储还将发布4月货币政策会议记录，投资人将仔细研读，以寻找美联储何时可能开始升息的线索。

D.A. Davidson固定收益交易部门副总裁Mary Ann Hurley预计，美联储会议记录中不会有太多新的信息。

“在此期间美联储已经说的够多了，我们都知道美联储希望今年升息，目前只是时机的问题。”她表示。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-30/32 (+01/32) 0.536

五年期公债 99-19/32 (+08/32) 1.460

10年期公债 99-28/32 (+28/32) 2.141

30年期公债 101-19/32(+2-18/32) 2.920(完)

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