美国债市：公债价格下滑，因遭遇获利了结及股市上扬

* 欧洲公债价格走软令美债卖压加重

* 道指和标普500指数创新高令对公债的避险买盘减少

* 美国5月建筑商信心指数下滑

路透纽约5月18日 - 美国公债价格周一下滑，因交易商对上周升势获利了结。上周美国公布的经济数据令人失望，巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能推迟升息至明年的预期。

欧洲公债市场疲弱令美债的卖压加重，30年期美国公债收益率升穿3%。

美股道琼工业指数和标普500指数盘中创下新高，也令债市承压。

“有逢高出货的倾向，”RBS Securities美国公债策略师Ed Atkins表示，“看来上周五收益率曲线趋平的走势没有产生一些投资人原本预想的令人信服的效果。”

近几个月经济成长放缓令许多投资人降低了对今年升息的预期。经济成长放缓部分是归咎于美元走强和薪资增长迟滞。

这带动了上周四和周五对较长期公债的新的买兴，较长期公债收益率被压至五个半月高位下方。

全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布的数据显示，美国5月住宅建筑商信心指数下滑，但仍显示建筑商认为市场状况乐观。NAHB在声明中表示，5月NAHB/富国房屋市场指数从4月的56下滑至54，接受路透访问的分析师的平均预期为上升至57。

分析师表示，周五将出炉的美国消费者物价指数(CPI)将对美联储决定近几周原油等商品价格反弹是否已令低通胀风险减退至关重要。

美联储周三将发布4月货币政策会议记录，投资人将仔细研读，以寻找何时可能开始升息的新迹象。

希腊尚未能同其债权人达成协议，对此持续的担忧也刺激了一些对美国公债的避险需求，并带动对希腊等较低评等欧元区公债的卖盘。

德国10年期公债 收益率小涨1个基点，报0.649%，10年期希腊公债收益率 跳升84个基点，报11.45%，为两周半最高。

指标10年期公债 跌25/32，收益率报2.228%，较上周五尾盘升9个基点，今日成交淡静。

30年期公债 跌1-29/32，收益率大涨10个基点，报3.020%。

五年期/30年期公债收益率差扩阔逾2个基点，报1.49%，上周五收益率差收窄9个基点。

-----------------------1903 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (-02/32) 0.577

五年期公债 99-08/32 (-11/32) 1.535

10年期公债 99-01/32 (-27/32) 2.236

30年期公债 99-16/32 (-2-01/32) 3.026(完)

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