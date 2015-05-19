美国债市：公债价格下滑，受楼市数据强劲及公司债供应拖累

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
* 美国楼市数据强劲，激活对美联储的升息预期
* 公司债供应令公债市场卖压加重
* 美国公债稍早走强，因欧洲央行暗示加快购债
* 美国30年期公债收益率波幅宽为12个基点
路透纽约5月19日 - 美国公债价格周二在震荡交投中下滑，连跌第二日，因一波公司债供应以及强劲的楼市数据激活了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能今年稍晚升息的预期。
美国4月房屋开工跳升至近七年半最高，建筑许可急增，重燃美国经济在首季滑入低谷后强劲反弹的希望。 数据发布后，交易商减持公债仓位。
分析师和交易商表示，市场卖盘迅速，拖累30年期公债价格一度大跌1-13/32，之后受逢低承接买盘及出脱稍早空头仓位扶助，缩减跌幅。
强劲的楼市数据与疲弱的消费者和企业支出以及制造业等数据形成鲜明的对照。后者促使分析师下调第二季成长预估，并引发对美联储会否在年底前升息的疑虑。
“房屋开工数据非常强劲，目前就要看是否美国公债收益率会保持在目前水准，”Morgan Stanley Investment Management投资组合经理人Jim Caron称。
公司债供应增加，令公债卖压加重，带动公债收益率逼近上周触及的五个半月高位。
根据汤森路透旗下IFR，欧洲投资银行、高盛等多家企业周二发债，周一已经有180亿美元投资级别公司债进场。
欧洲央行执委科尔称，央行将在5、6两月增加资产购买，因7、8两月的市场流动性通常较低，之后美国公债一度跟随欧债走强。
希腊仍在寻求同债权人达成协议，释出更多金援。
德国10年期公债收益率 跌2个基点，报0.633%，希腊10年期公债收益率 从两周半高位回落，至11.18%。
美国债市交投震荡，30年期公债收益率盘中波幅为12个基点，尾盘，30年期公债 跌16/32，收益率报3.045%，当日升3个基点。
指标10年期公债 跌11/32，收益率报2.267%，较周一尾盘升4个基点。
根据路透数据，一周前，10年期和30年期公债收益率触及五个半月高位，分别报2.366%和3.128%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-25/32 (-02/32) 0.613
五年期公债 98-32/32 (-09/32) 1.589
10年期公债 98-23/32 (-12/32) 2.269
30年期公债 99-02/32 (-19/32) 3.049(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
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路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同