美国债市：公债价格上涨，因美联储会议记录暗示不太可能在6月升息

* 美联储4月会议记录支持不太可能在6月升息的观点
* 希腊债务忧虑刺激稍早对公债的避险买盘
* 本周迄今有近400亿美元公司债发售－IFR
路透纽约5月20日 - 美国公债价格周三上涨，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的4月货币政策会议记录巩固了对美联储在6月可能维持近零利率不变的观点，因对美国经济的担忧挥之不去。
较长期公债价格收复稍早失地，稍早因投资人担心美联储可能对在6月升息比原先预想更有信心，长债价格一度下滑。
“不过，多位与会委员认为，6月获得的数据可能不足以证明升息的条件已经满足，”美联储4月28-29日会议记录显示。
尽管一系列美国数据显示美国经济在首季可能出现萎缩后反弹乏力，但对很快将升息的担忧仍浮现。
虽然目前看来美联储不太可能在6月升息，但会议记录并未打消对今年稍晚升息的预期，这限制了美国公债价格的升幅。
多数华尔街大行预计美联储将在12月前开始升息。
“他们保留了在第二季按兵不动的权力，直至看到经济进一步发展，”John Hancock Asset Management美国公债交易部门主管Mike Lorizio表示。
美国公债价格也因公司债供应减少而上涨。根据汤森路透旗下IFR，周一和周二共有380亿美元公司债发售。
指标10年期公债 在清淡交投中升3/32，收益率报2.251%，较周二尾盘跌1个基点。
30年期公债 跌8/32，稍早一度大跌近一大点，收益率报3.052%，当日升1个基点，仍低于上周触及的五个半月高位3.128%。
周三稍早，美国公债价格跟随欧债一道上涨，交易商称欧债受到欧洲央行计划在5月和6月加快购债带动。
对希腊是否能在6月5日偿还国际货币基金组织(IMF)贷款的担忧也一度激活了对美国公债的避险需求。
交易商还预计月底投资组合买盘将令公债收益率进一步下滑。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-27/32 (+02/32) 0.585
五年期公债 99-05/32 (+05/32) 1.553
10年期公债 98-28/32 (+03/32) 2.251
30年期公债 99 (-08/32) 3.051(完)
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(编译 李军; 审校 母红)