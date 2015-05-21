美国债市：公债收益率下滑，因数据重燃对经济的担忧

* 经济数据令人失望，对美国经济的疑虑重燃
* 美国发售130亿美元10年期TIPS，需求稳健
* 周五美联储主席叶伦将讲话，美国还将公布4月CPI
* 美国债市周五提前收盘，周一休市
路透纽约5月21日 - 美国公债收益率周四下滑，因今日公布的一批经济数据令人失望，对美国经济的担忧重燃，促使投资人进一步质疑是否美国联邦储备理事会(FED/美联储)会在今年稍晚升息。
分析师表示，在周五美国公布4月消费者物价指数(CPI)以及美联储主席叶伦发表经济讲话前，投资人出脱对公债的空头押注进一步打压收益率，30年期公债收益率跌穿3%。
在周三美联储暗示，首季经济成长低迷，不太可能在6月升息后，周四美国公布的成屋销售、制造业和美国大西洋沿岸中部地区制造业活动数据都不及预期。
“市场原本担心春季大幅反弹，但数据没什么起色，”Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp称。
周三公布的美联储4月28-29日货币政策会议记录显示，美联储政策制定者希望看到经济进一步改善，再决定结束近零利率政策立场。
尽管多数分析师预计美联储将在年底前升息，但也有不少分析师认为如果公布了更多疲弱的经济数据，美联储可能推迟到明年才升息。
分析师称，月底投资组合买盘也拖累公债收益率下滑。一影响较大的美国公债市场指数预计将做出调整，纳入更多较长期公债。
指标10年期公债 在清淡交投中升17/32，收益率报2.188%，较周三尾盘跌6个基点。
30年期公债 升1-14/32，收益率报2.976%，当日跌7.5个基点。
在美国三日长周末假期前，公司债供应对美国公债施加的卖压也减轻了。
周五美国债市将提前至1800GMT收盘，下周一则将因美国阵亡将士纪念日休市一天。
根据汤森路透旗下IFR，本周迄今共有超过420亿美元的投资级别公司债发售，令5月有望创月度发售规模纪录。
分析师称，公司债发售减少可能提振了投资人对今日130亿美元10年期通膨保值债券(TIPS)标售的兴致。
周五，交易商将等待4月CPI数据，分析师预估可能增加0.1%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-27/32 (+01/32) 0.577
五年期公债 99-12/32 (+07/32) 1.508
10年期公债 99-15/32 (+19/32) 2.185
30年期公债 100-16/32(+1-16/32) 2.975(完)
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(编译 李军; 审校 母红)