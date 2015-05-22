美国债市：公债收益率上涨，因叶伦讲话及通胀数据带动

* 4月消费者核心物价上涨，激活对美联储升息的押注

* 美联储主席叶伦预计如果经济持续改善，将在今年升息

* 希腊仍未能达成债务协议，支撑对公债的避险买盘

* 美国债市今日提前收盘，下周一因假休市

路透纽约5月22日 - 美国公债收益率周五上涨，因美国4月核心消费者物价指数增长强于预期，激活了对今年稍晚通胀可能接近美国联邦储备理事会(FED/美联储)2%目标的预期。

分析师表示，如果物价持续上升，美联储就能考虑今年较之前预想的更早结束近零利率政策。

“核心CPI数据开始显示出通胀的一些动能。如果情况持续，美联储可能就可准备好在今年晚些时候采取行动，”Allianz Investment Management投资管理部门副总裁Todd Hedtke表示。

美联储主席叶伦在罗德岛一讲话中表示，如果经济进一步改善，今年升息可能是合适的。

公债收益率一度攀升，但随着交易商将焦点放在叶伦讲话的其他内容，暗示升息路径将是逐步的后，公债收益率回落。

美国4月不计入食品和能源价格的核心消费者物价指数(CPI)增加0.3%，同比上升1.8%，为10月来最大增幅。

但公债收益率升幅受限，因市场认为4月核心CPI增长大致是受到医疗保健成本跳升0.7%带动，这预计不会再发生，而核心CPI的其他组成部分持平至下滑。

另外，希腊仍未能同国际债权人达成协议，引发对希腊可能违约的担忧，带动了对低风险美国公债的避险买盘。

一希腊政府发言人周五表示，仍预计希腊能及时达成改革换金援的协议，以满足6月的偿债需求。

美国债市周五提前至1800GMT收盘，下周一将因美国阵亡将士纪念日休市一天。

在清淡交投中，指标10年期公债 跌7/32，收益率报2.213%，较周四尾盘升3个基点。

对交易商对美联储政策调整观点转变最为敏感的两年期公债收益率 攀升4个基点，报0.618%。

两年期和10年期公债收益率本周分别上扬8个和7个基点。

根据Tradeweb，10年期通膨保值债券(TIPS) 较10年期公债 收益率差一度升至1.92个百分点，为两周半最宽，尾盘报1.90个百分点，升2个基点。

-----------------------1802 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-25/32 (-03/32) 0.618

五年期公债 99-04/32 (-08/32) 1.563

10年期公债 99-08/32 (-07/32) 2.211

30年期公债 100-08/32 (-06/32) 2.987(完)

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