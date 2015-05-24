重温稿-美国债市：公债收益率上涨，因叶伦讲话及通胀数据带动

中国新债：财政部下周三起发至多360亿凭证式储蓄国债，期限三及五年
路透上海5月3日 - 中国财政部周三公告，将自下周三(5月10日)起，发行总额不超过360亿元人民币的凭证式储蓄国债，期限包括三年和五年，发行上限各为180亿元，发行期为5月10日-5月19日。
* 4月消费者核心物价上涨，激活对美联储升息的押注
* 美联储主席叶伦预计如果经济持续改善，将在今年升息
* 希腊仍未能达成债务协议，支撑对公债的避险买盘
* 美国债市今日提前收盘，下周一因假休市
路透纽约5月22日 - 美国公债收益率周五上涨，因美国4月核心消费者物价指数增长强于预期，激活了对今年稍晚通胀可能接近美国联邦储备理事会(FED/美联储)2%目标的预期。
分析师表示，如果物价持续上升，美联储就能考虑今年较之前预想的更早结束近零利率政策。
“核心CPI数据开始显示出通胀的一些动能。如果情况持续，美联储可能就可准备好在今年晚些时候采取行动，”Allianz Investment Management投资管理部门副总裁Todd Hedtke表示。
美联储主席叶伦在罗德岛一讲话中表示，如果经济进一步改善，今年升息可能是合适的。
公债收益率一度攀升，但随着交易商将焦点放在叶伦讲话的其他内容，暗示升息路径将是逐步的后，公债收益率回落。
美国4月不计入食品和能源价格的核心消费者物价指数(CPI)增加0.3%，同比上升1.8%，为10月来最大增幅。
但公债收益率升幅受限，因市场认为4月核心CPI增长大致是受到医疗保健成本跳升0.7%带动，这预计不会再发生，而核心CPI的其他组成部分持平至下滑。
另外，希腊仍未能同国际债权人达成协议，引发对希腊可能违约的担忧，带动了对低风险美国公债的避险买盘。
一希腊政府发言人周五表示，仍预计希腊能及时达成改革换金援的协议，以满足6月的偿债需求。
美国债市周五提前至1800GMT收盘，下周一将因美国阵亡将士纪念日休市一天。
在清淡交投中，指标10年期公债 跌7/32，收益率报2.213%，较周四尾盘升3个基点。
对交易商对美联储政策调整观点转变最为敏感的两年期公债收益率 攀升4个基点，报0.618%。
两年期和10年期公债收益率本周分别上扬8个和7个基点。
根据Tradeweb，10年期通膨保值债券(TIPS) 较10年期公债 收益率差一度升至1.92个百分点，为两周半最宽，尾盘报1.90个百分点，升2个基点。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-25/32 (-03/32) 0.618
五年期公债 99-04/32 (-08/32) 1.563
10年期公债 99-08/32 (-07/32) 2.211
30年期公债 100-08/32 (-06/32) 2.987(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
路透上海5月3日 - 中国财政部周三公告，将自下周三(5月10日)起，发行总额不超过360亿元人民币的凭证式储蓄国债，期限包括三年和五年，发行上限各为180亿元，发行期为5月10日-5月19日。
路透上海5月3日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，随着二季度国债发行扩 容及地方债发行加速，4月债券托管净增量达到7,393亿元人民币，较上月净增量扩大近八成 ，期末托管余额为449,931亿元。当月商业银行净增持5,932亿元独占鳌头，一举打破上月各 类机构间的相对均衡状态。 商业银行中，全国性银行4月以4,440亿元居债券净增持之首；城商行增持1,389亿元， 上月为减持530亿元；农商行当月则仅增持132亿元，较上月的471亿元明显减少。 另外，4月保险和基金类机构继续增持，但规模均较上月减少，分别为274亿元和150亿 元，其中基金类项下的商业银行理财产品出现净减持202亿元。 境外机构方面，4月继续增持银行间债券，单月增持量107亿元。4月末境外机构在银行 间债市托管量为7,723亿元，其中4,238亿元为国债。 按券种来看，地方政府债托管量4月增加4,164亿元，较上月增量3,830亿元进一步上升 ；记账式国债单月托管量增加1,657亿元，上月为减少493亿元。政策性银行债当月增加52
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