美国债市：较长期公债收益率触及七个月高位，本周大量债券供应刺激卖盘

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
* 美国标售三年期公债，得标利率为逾四年最高 * 较长期公债收益率触及七个月最高 * 公司债供应进一步推高公债收益率 * 对希腊债务协议的担忧限制了市场的跌势 路透纽约6月9日 - 美国公债收益率周二上涨，指标10年期公债收益 率触及七个月高位，因包括今日240亿美元三年期公债标售在内的本周大 量债券供应刺激了卖盘。 分析师表示，投资人卖盘以及在本周大量公司债发售前交易商对冲， 加剧了公债收益率在上周五意外强劲的美国就业报告发布后的升势。 “今日市场的主题就是供应，预计将在本周愈演愈烈，”RBS Securi ties美国公债策略师Ed Atkins表示。 交易商还将美国公债收益率上升归因于德债再度遭抛售。 分析师称，收益率攀升带动投资人在今日的三年期公债标售中寻求更 高的收益，这是本周580亿美元公债供应的一部分。 今日标售的2018年6月到期三年期公债得标利率为1.125%，为2011年4 月来最高。 三年期公债标售需求稳健重燃了一些买盘，令较长期公债收益率从盘 中触及的七个月高位回落。 指标10年期公债 收益率触及七个月高位2.449%，之后回 落至2.420%，较周一尾盘升4个基点。 30年期公债 收益率尾盘报3.152%，当日升5个基点，此前 也升至七个月最高的3.1830%。 根据汤森路透旗下IFR，本周将有高达300亿美元的投资级别公司债发 售。 公债颓势被一些避险需求所中和，因希腊仍在寻求同其债权人达成协 议。 周二希腊提交了新的改革建议，但欧盟官员向路透表示，建议仍有欠 缺，无法令希腊获得更多资金。 交易商担心希腊无法偿债可能预示其将退出欧元区，这会损及全球金 融市场。 自4月底，美国公债收益率上涨，主要是因应德债 大跌的 走势。 周二，10年期德债收益率收报0.952%，当日升6个基点。 上周五美国公布5月非农就业岗位增加28万，增幅大于预期，这刺激 了对美国公债的抛售，因数据巩固了对美联储可能早至9月就开始升息的 预期。 -----------------------1907 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-27/32 (-02/32) 0.713 五年期公债 98-28/32 (-05/32) 1.739 10年期公债 97-13/32 (-11/32) 2.420 30年期公债 97-03/32 (-28/32) 3.151(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。
* 公债收益率从两周半高位下滑 * 特朗普就职演说高举民粹主义大旗 * 下周美国财政部将发售880亿美元中短期公债 路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就 职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。 特朗普在就职演说中承诺，将遵循“美国优先”的政策。 “当特朗普反建制的呼声高一些，公债收益率就会低一些。”BMO Capital Markets利 率策略师Aaron Kohli表示。 “在某种程度上，市场认为特朗普上任后有特许能帮助更多立法通过的蜜月期很短，风 险是如果他将更多精力投入民粹主义的话题，市场将更难相信会有财政政策、刺激措施、基 建项目等其他议案也能获得通过。”Kohli称。 投资人已经押注特朗普将增加基建投资来带动经济成长。 美国新政府开支可能也要靠新的公债供应来注资，这可能进一步拖累公债表现，推高公 债收益率。 “客户相信本届政府将会增加公债供应，”Seaport Glo