美国债市：较长期公债收益率触及七个月高位，本周大量债券供应刺激卖盘

* 美国标售三年期公债，得标利率为逾四年最高 * 较长期公债收益率触及七个月最高 * 公司债供应进一步推高公债收益率 * 对希腊债务协议的担忧限制了市场的跌势 路透纽约6月9日 - 美国公债收益率周二上涨，指标10年期公债收益 率触及七个月高位，因包括今日240亿美元三年期公债标售在内的本周大 量债券供应刺激了卖盘。 分析师表示，投资人卖盘以及在本周大量公司债发售前交易商对冲， 加剧了公债收益率在上周五意外强劲的美国就业报告发布后的升势。 “今日市场的主题就是供应，预计将在本周愈演愈烈，”RBS Securi ties美国公债策略师Ed Atkins表示。 交易商还将美国公债收益率上升归因于德债再度遭抛售。 分析师称，收益率攀升带动投资人在今日的三年期公债标售中寻求更 高的收益，这是本周580亿美元公债供应的一部分。 今日标售的2018年6月到期三年期公债得标利率为1.125%，为2011年4 月来最高。 三年期公债标售需求稳健重燃了一些买盘，令较长期公债收益率从盘 中触及的七个月高位回落。 指标10年期公债 收益率触及七个月高位2.449%，之后回 落至2.420%，较周一尾盘升4个基点。 30年期公债 收益率尾盘报3.152%，当日升5个基点，此前 也升至七个月最高的3.1830%。 根据汤森路透旗下IFR，本周将有高达300亿美元的投资级别公司债发 售。 公债颓势被一些避险需求所中和，因希腊仍在寻求同其债权人达成协 议。 周二希腊提交了新的改革建议，但欧盟官员向路透表示，建议仍有欠 缺，无法令希腊获得更多资金。 交易商担心希腊无法偿债可能预示其将退出欧元区，这会损及全球金 融市场。 自4月底，美国公债收益率上涨，主要是因应德债 大跌的 走势。 周二，10年期德债收益率收报0.952%，当日升6个基点。 上周五美国公布5月非农就业岗位增加28万，增幅大于预期，这刺激 了对美国公债的抛售，因数据巩固了对美联储可能早至9月就开始升息的 预期。 -----------------------1907 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-27/32 (-02/32) 0.713 五年期公债 98-28/32 (-05/32) 1.739 10年期公债 97-13/32 (-11/32) 2.420 30年期公债 97-03/32 (-28/32) 3.151(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)