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债券 | 2015年 6月 10日 星期三 03:47 BJT

美国债市：较长期公债收益率触及七个月高位，本周大量债券供应刺激卖盘

* 美国标售三年期公债，得标利率为逾四年最高
    * 较长期公债收益率触及七个月最高
    * 公司债供应进一步推高公债收益率
    * 对希腊债务协议的担忧限制了市场的跌势

    路透纽约6月9日 - 美国公债收益率周二上涨，指标10年期公债收益
率触及七个月高位，因包括今日240亿美元三年期公债标售在内的本周大
量债券供应刺激了卖盘。
    
    分析师表示，投资人卖盘以及在本周大量公司债发售前交易商对冲，
加剧了公债收益率在上周五意外强劲的美国就业报告发布后的升势。
    
    “今日市场的主题就是供应，预计将在本周愈演愈烈，”RBS Securi
ties美国公债策略师Ed Atkins表示。
    
    交易商还将美国公债收益率上升归因于德债再度遭抛售。
    
    分析师称，收益率攀升带动投资人在今日的三年期公债标售中寻求更
高的收益，这是本周580亿美元公债供应的一部分。
    
    今日标售的2018年6月到期三年期公债得标利率为1.125%，为2011年4
月来最高。
    
    三年期公债标售需求稳健重燃了一些买盘，令较长期公债收益率从盘
中触及的七个月高位回落。
    
    指标10年期公债 收益率触及七个月高位2.449%，之后回
落至2.420%，较周一尾盘升4个基点。
    
    30年期公债 收益率尾盘报3.152%，当日升5个基点，此前
也升至七个月最高的3.1830%。
    
    根据汤森路透旗下IFR，本周将有高达300亿美元的投资级别公司债发
售。
    
    公债颓势被一些避险需求所中和，因希腊仍在寻求同其债权人达成协
议。
    
    周二希腊提交了新的改革建议，但欧盟官员向路透表示，建议仍有欠
缺，无法令希腊获得更多资金。
    
    交易商担心希腊无法偿债可能预示其将退出欧元区，这会损及全球金
融市场。
    
    自4月底，美国公债收益率上涨，主要是因应德债 大跌的
走势。
    
    周二，10年期德债收益率收报0.952%，当日升6个基点。
    
    上周五美国公布5月非农就业岗位增加28万，增幅大于预期，这刺激
了对美国公债的抛售，因数据巩固了对美联储可能早至9月就开始升息的
预期。

       -----------------------1907 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-27/32   (-02/32)     0.713
    五年期公债      98-28/32   (-05/32)     1.739
    10年期公债     97-13/32   (-11/32)     2.420
    30年期公债     97-03/32   (-28/32)     3.151(完)
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]    

 (编译 李军; 审校 母红)

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