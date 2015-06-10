美国债市：德债大跌及大量供应提振美国公债收益率触及逾七个月高位

* 美国标售210亿美元10年期公债，需求稳健
* 德债和公司债供应令美国公债承压
* 希腊债务危机加剧日内市场波动
路透纽约6月10日 - 德债遭抛售以及本周大量的公司债和公债供应带动较长期美国公债收益率周三升至逾七个月高位，之后在10年期公债标售获稳健需求后，收益率从高位回落。
对欧元区可能陷入通缩的担忧减轻，刺激10年期德债收益率 自9月来首次升穿1%。交易商称，这导致投资人沽出美国公债和日本公债仓位。
“我们完全是在跟随德债收益率的走势，”D.A. Davidson美国公债交易部门主管Mike Cullinane称。
德国10年期公债收益率连升第四日，涨3个基点，报0.984%。
指标10年期公债 收益率触及2.493%，这是该收益率10月1日升至2.508%后的最高位，尾盘回落至2.487%，较周二尾盘升7个基点。
分析师表示，目前的收益率水准可能令投资人不安，令他们回想起两年前“缩减恐慌”时的情况。
“目前的收益率水准正接近可能开始出现部分债券基金外流的情况。投资人可能无法承受更多的损失。”瑞银策略师Boris Rjavinski称。
2013年5月在当时的美联储主席贝南克暗示可能要结束第三轮大规模购债后，投资人抛售债券基金。指标10年期公债收益率自2013年5月至7月跳升约100个基点，至2.75%后才回稳。
在财政部标售210亿美元10年期公债，获得稳健需求后，10年期公债收益率从稍早高位回落。周二三年期公债标售也获得不错的需求。
美国财政部周四还将标售130亿美元30年期公债。
分析师表示，这些较高的美国收益率水准可能吸引一些投资人持有新发行的公债和公司债，但那些担心收益率会进一步上涨的投资人可能目前不会购买。
根据汤森路透旗下IFR，周一和周二有超过180亿美元投资级别公司债进场。
另外，有关是否希腊和债权人可能正接近达成协议的消息有出入，造成10年期公债标售前市场的波动。
交易商担心希腊可能无法在月底偿还国际货币基金组织(IMF)16亿美元贷款。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-25/32 (-02/32) 0.733
五年期公债 98-20/32 (-09/32) 1.794
10年期公债 96-27/32 (-20/32) 2.488
30年期公债 95-25/32 (-1-10/32) 3.221(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)