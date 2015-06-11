美国债市：美国公债跟随欧债上扬，30年期公债标售需求强劲

* 德国10年期公债收益率创逾两年最大单日跌幅 * 交易商未受美国5月零售销售增长符合预期影响 * 希腊债务谈判再陷僵局激活对公债的避险买盘 * 美国标售30年期公债，投资人需求活跃 路透纽约6月11日 - 美国公债市场周四上扬，指标10年期公债收益率 从七个月高位回软，因欧洲借款成本下降，且美国30年期公债标售需求强 劲，在两日跌势后激活对美国公债的兴致。 交易商买入以出脱之前的空头押注也刺激了市场的反弹，尽管美国今 日公布的5月零售销售符合预期，稳健增长1.2%，显示美国经济在冬季沉 闷的表现后正重拾动能。 希腊债务谈判再陷僵局的迹象重燃了市场对美国公债的避险买盘，扶 助拖累指标公债收益率创逾两周最大单日跌幅。 不过分析师表示，债市从跌势中的反弹可能有限，因投资人在下周美 国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议前会转趋谨慎，届时美联储 可能暗示将在今年稍晚升息。 “美债跟随欧债反弹，30年期公债标售也顺利进行，”R.W. Presspr ich & Co.美国公债和机构债交易部门主管Larry Milstein表示。 纽约午后，指标10年期公债收益率 跌8个基点，报2.395% ，根据路透数据，稍早触及10月1日来最高的2.500%。 美国公债收益率走势仍同欧债亦步亦趋，欧元区多国标售公债获得强 劲需求，带动欧债收益率从近期高位回落。 10年期德债收益率 收报0.891%，跌10个基点，为2013年2 月来最大单日跌幅。 分析师表示，海外对债券需求的迹象对本周余下时间美国公司债和公 债的发售是个好兆头。 美国财政部周四标售130亿美元30年期公债，售出了三分之二。 根据汤森路透旗下IFR，过去三日已经有近300亿美元投资级别公司债 进场，本周余下时间还陆续有新债发行。 另外，希腊同国际债权人为避免债务违约进行的磋商仍没有突破。 国际货币基金组织(IMF)称其谈判代表已经停止磋商离开布鲁塞尔， 因同希腊政府仍有重大分歧。 -----------------------1821 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-26/32 (+01/32) 0.721 五年期公债 98-28/32 (+08/32) 1.739 10年期公债 97-20/32 (+23/32) 2.395 30年期公债 97-25/32 (+1-25/32) 3.114(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)