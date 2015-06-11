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债券 | 2015年 6月 12日 星期五 02:58 BJT

美国债市：美国公债跟随欧债上扬，30年期公债标售需求强劲

* 德国10年期公债收益率创逾两年最大单日跌幅
    * 交易商未受美国5月零售销售增长符合预期影响
    * 希腊债务谈判再陷僵局激活对公债的避险买盘
    * 美国标售30年期公债，投资人需求活跃

    路透纽约6月11日 - 美国公债市场周四上扬，指标10年期公债收益率
从七个月高位回软，因欧洲借款成本下降，且美国30年期公债标售需求强
劲，在两日跌势后激活对美国公债的兴致。
    
    交易商买入以出脱之前的空头押注也刺激了市场的反弹，尽管美国今
日公布的5月零售销售符合预期，稳健增长1.2%，显示美国经济在冬季沉
闷的表现后正重拾动能。
    
    希腊债务谈判再陷僵局的迹象重燃了市场对美国公债的避险买盘，扶
助拖累指标公债收益率创逾两周最大单日跌幅。
    
    不过分析师表示，债市从跌势中的反弹可能有限，因投资人在下周美
国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议前会转趋谨慎，届时美联储
可能暗示将在今年稍晚升息。
    
    “美债跟随欧债反弹，30年期公债标售也顺利进行，”R.W. Presspr
ich & Co.美国公债和机构债交易部门主管Larry Milstein表示。
    
    纽约午后，指标10年期公债收益率 跌8个基点，报2.395%
，根据路透数据，稍早触及10月1日来最高的2.500%。
    
    美国公债收益率走势仍同欧债亦步亦趋，欧元区多国标售公债获得强
劲需求，带动欧债收益率从近期高位回落。
    
    10年期德债收益率 收报0.891%，跌10个基点，为2013年2
月来最大单日跌幅。
    
    分析师表示，海外对债券需求的迹象对本周余下时间美国公司债和公
债的发售是个好兆头。
    
    美国财政部周四标售130亿美元30年期公债，售出了三分之二。
    
    根据汤森路透旗下IFR，过去三日已经有近300亿美元投资级别公司债
进场，本周余下时间还陆续有新债发行。
    
    另外，希腊同国际债权人为避免债务违约进行的磋商仍没有突破。
    
    国际货币基金组织(IMF)称其谈判代表已经停止磋商离开布鲁塞尔，
因同希腊政府仍有重大分歧。

       -----------------------1821 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-26/32   (+01/32)     0.721
    五年期公债      98-28/32   (+08/32)     1.739
    10年期公债     97-20/32   (+23/32)     2.395
    30年期公债     97-25/32 (+1-25/32)     3.114(完)
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]    

 (编译 李军; 审校 母红)

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