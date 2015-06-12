美国债市：公债价格持稳，因担忧希腊违约

* 对希腊违约的担忧刺激公债买盘

* 希腊官员有关即将达成债务协议的讲话导致公债回吐稍早涨幅

* 未受生产者物价指数上升和消费者信心增强的数据影响

* 公债走势震荡，引发对美联储升息的疑虑

路透纽约6月12日 - 美国公债价格周五收盘基本持稳，长期公债收益率持于七个月高位之下，因在下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议前，对希腊违约的担忧支撑对公债的避险买盘。

公债市场早盘试图延续周四的涨势，对美国生产者物价指数(PPI)上月攀升0.5%，以及强于预期的6月消费者信心初值置若罔闻。但早盘的涨势逐步消退。

希腊与债权人的磋商仍未取得任何进展。交易商担忧，一旦希腊违约将在全球金融市场掀起轩然大波。

本月底，希腊需偿还16亿欧元国际货币基金组织(IMF)贷款，多位欧元区高级官员告诉路透，他们首次正式讨论了希腊违约的问题。

“希腊仍是影响市场的主要因素。这促使投资者寻求避险，”BMO Capital Markets 驻芝加哥的固定收益策略师Justin Hoogendoorn表示。

对希腊的担忧引发欧美股市抛售，并点燃对低风险美国和德国公债的买兴。

一位希腊官员称，该国目标在6月18日前与债权人达成协议，这重燃希腊将避免违约的希望，并在下午的交易中引发部分抛售。

10年期公债收益率 日内持稳在2.381%，稍早触及一周低位2.334%。根据路透数据，周四升至10月1日以来最高2.500%。

30年期公债收益率 跌1个基点，报3.095%，周四触及七个月高位3.227%。

债市在本周稍早下跌后进一步反弹的幅度可能会因公司债供应增加的预期而受限。

根据汤森路透旗下的IFR提供的数据，本周已有超过360亿美元的投资级公司债发售。

本周美国公债市场走势仍然震荡，使市场对美联储是否会在下周二、三举行的政策会议上透露将在今年稍后升息的意向产生一定的怀疑。

尽管近期公布的数据显示，美国经济从冬眠中苏醒，但美国公债收益率攀升推高抵押贷款和其他长期消费贷款利率，这可能会促使美联储官员重新考虑结束近零利率政策的决定。

“这将是检验市场预期与美联储升息意向是否一致的关键时刻，”Raymond James的固定收益部主管Kevin Giddis表示。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (-) 0.722

五年期公债 98-29/32 (-01/32) 1.731

10年期公债 97-24/32 (+01/32) 2.381

30年期公债 98-04/32 (+05/32) 3.097(完)

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