美国债市：公债收益率下滑，因经济数据疲弱及希腊债务谈判破裂

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
* 纽约制造业数据令人失望
* 5月美国工业生产下滑
* 周末希腊债务谈判破裂，希腊债务忧虑加重
* 关注美联储会议，周三将发布货币政策声明
路透纽约6月15日 - 美国公债收益率周一下滑，此前美国公布的纽约制造业数据令人失望，且在希腊同债权人的谈判破裂后，投资人担心希腊可能债务违约，并退出欧元区。
纽约联储调查显示，6月纽约制造业活动放缓，降至逾两年最低水准，因新订单下滑。
纽约联储报告称，6月纽约州制造业指数从5月的3.09降至负1.98，为2013年1月来最低。
“尽管该数据重要性不高，但考虑到这是6月率先公布的数据之一，仍有一定的重要性，”Jefferies货币市场分析师Thomas Simons表示。
美国5月工业生产意外下滑，因制造业和矿业活动仍然疲弱，暗示强势美元和能源行业减支等因素继续制约经济成长。
10年期公债 尾盘升11/32，收益率报2.36%，上周五尾盘报2.39%，上周四曾触及9月30日来最高的2.50%。
在德国的欧盟特使表示，是时候准备应对“紧急状况”后，公债价格稍早上涨。
在16亿欧元国际货币基金组织(IMF)贷款到期前，希腊只剩两周时间来寻找打破僵局的办法，否则该国可能弹尽粮绝、无法借贷，并退出欧元区。
美国公债价格周一午后一度下滑，因股市缩减跌幅，以及交易商为新公司债供应作准备。对希腊的担忧令周一部分公司债发售推迟。
市场下一焦点将是本周美联储为期两日的货币政策会议，周三美联储将发布货币政策声明。
强于预期的5月就业增长和薪资通胀上升已经令市场对美联储可能在9月开始升息的臆测升温。
5月就业报告发布前美国公布了一些令人失望的经济数据，曾使许多投资人将升息时机预期押后至12月或更晚。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-27/32 (+01/32) 0.706
五年期公债 99-01/32 (+05/32) 1.705
10年期公债 97-29/32 (+06/32) 2.365
30年期公债 98-05/32 (+02/32) 3.095(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。