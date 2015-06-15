美国债市：公债收益率下滑，因经济数据疲弱及希腊债务谈判破裂

* 纽约制造业数据令人失望

* 5月美国工业生产下滑

* 周末希腊债务谈判破裂，希腊债务忧虑加重

* 关注美联储会议，周三将发布货币政策声明

路透纽约6月15日 - 美国公债收益率周一下滑，此前美国公布的纽约制造业数据令人失望，且在希腊同债权人的谈判破裂后，投资人担心希腊可能债务违约，并退出欧元区。

纽约联储调查显示，6月纽约制造业活动放缓，降至逾两年最低水准，因新订单下滑。

纽约联储报告称，6月纽约州制造业指数从5月的3.09降至负1.98，为2013年1月来最低。

“尽管该数据重要性不高，但考虑到这是6月率先公布的数据之一，仍有一定的重要性，”Jefferies货币市场分析师Thomas Simons表示。

美国5月工业生产意外下滑，因制造业和矿业活动仍然疲弱，暗示强势美元和能源行业减支等因素继续制约经济成长。

10年期公债 尾盘升11/32，收益率报2.36%，上周五尾盘报2.39%，上周四曾触及9月30日来最高的2.50%。

在德国的欧盟特使表示，是时候准备应对“紧急状况”后，公债价格稍早上涨。

在16亿欧元国际货币基金组织(IMF)贷款到期前，希腊只剩两周时间来寻找打破僵局的办法，否则该国可能弹尽粮绝、无法借贷，并退出欧元区。

美国公债价格周一午后一度下滑，因股市缩减跌幅，以及交易商为新公司债供应作准备。对希腊的担忧令周一部分公司债发售推迟。

市场下一焦点将是本周美联储为期两日的货币政策会议，周三美联储将发布货币政策声明。

强于预期的5月就业增长和薪资通胀上升已经令市场对美联储可能在9月开始升息的臆测升温。

5月就业报告发布前美国公布了一些令人失望的经济数据，曾使许多投资人将升息时机预期押后至12月或更晚。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (+01/32) 0.706

五年期公债 99-01/32 (+05/32) 1.705

10年期公债 97-29/32 (+06/32) 2.365

30年期公债 98-05/32 (+02/32) 3.095(完)

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