美国债市：公债收益率下滑，此前美联储下调经济成长和联邦基金利率预估

* 美联储发布声明后，公债收益率下滑

* 预计可能在9月升息，但明年经济成长预估被下调

* 投资人预计利率将保持在较低水准更长时间

路透纽约6月17日 - 美国公债收益率周三下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)下调经济成长和联邦基金利率预估，但表示今年经济成长可能足够强劲，能支撑年内升息。

美联储最新政策声明和决策者预估显示，在首季萎缩后，从目前的发展状况来看，美国经济今年有望录得1.8%-2.0%的增幅。

决策者对年底联邦基金利率合适水准的个人预估仍集中在0.625%附近。不过，有七位决策者现支持今年只升息一次，或不升息。另外，较之3月时的预期，决策者小幅下调了对2016年和2017年利率水平的预估。

“我认为经济展望的立场颇为温和，”Eagle Asset Management董事总经理James Camp表示，“可能在9月升息，但可能性真的就像抛硬币是50/50...短债乐见声明，长债则走软。”

5月美国就业报告强于预期，令市场对美联储将在9月开始升息的预期升温，一些分析师和投资人预计可能在12月还会再升息一次。

不过今年经济成长预期被下调以及生产率数据趋弱令其他人士推后了美联储首次升息时机的预期。

指标10年期公债 收益率从美联储声明发布前的2.39%下跌至2.32%。

五年期/30年期公债收益率差 扩大至147个基点，为5月22日来最宽。

鲜有投资人预计美联储会在本月会议上明确承诺即将升息，因美联储要等待美国经济强度的更多迹象。

法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli表示，“我认为我们原本预计声明基调基本温和，对升息不会有实质性的暗示，只会上调经济评估，基本上情况就是这样，没有什么大的意外。所以市场升了一些。”

对希腊将出现债务违约并退出欧元区的担忧本周也支撑了美国公债。

希腊央行周三发出警告，如果政府和债权人不能达成改革换援助的协议，该国将走上“苦楚的”违约和退出欧元区的道路。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-30/32 (+02/32) 0.653

五年期公债 99-14/32 (+08/32) 1.617

10年期公债 98-11/32 (+01/32) 2.315

30年期公债 98-05/32 (-27/32) 3.096(完)

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