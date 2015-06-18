美国债市：美国公布强劲经济数据后公债收益率上涨，收益率曲线趋陡

* 收益率曲线为一个月内最陡

* 经济成长加快，通胀忧虑上升

* 美国财政部标售70亿美元30年期TIPS，需求强劲

路透纽约6月18日 - 美国公债收益率周四上涨，收益率曲线趋陡，此前美国公布的经济数据较强，投资人对通胀将上升及美国联邦储备理事会(美联储/FED)更接近升息的臆测升温。

周四公布的报告显示，上周美国初请失业金人数降至近15年最低，大西洋沿岸中部地区6月制造业活动加速至六个月最高。

美国劳工部还公布，5月消费者物价指数(CPI)升0.4%，为2013年2月来最大升幅，但不计入食品和能源的核心CPI仅升0.1%，为五个月最小升幅。

30年期公债表现逊色，投资人出脱收益率曲线交易令长债卖压加重。

“因美联储想要推高通胀，投资人真正希望更多投入中短债，而不是长债，”ED&F Man Capital Markets利率和信贷交易部门主管Tom di Galoma表示。

美联储周三表示，预计通胀中期内将逐步升至其2%的目标，经济可能足够强劲，能支撑年底前升息。

指标10年期公债 跌8/32，收益率由周三尾盘的约2.31%升至2.35%。

五年期/30年期公债收益率差 扩大至150个基点，为5月20日来最宽。

技术分析师也看空长债，指长债收益率可能继续上涨。

美国财政部周四标售70亿美元续发的30年期通膨保值债券(TIPS)，获得强劲需求，初级市场交易商得标率为历来最低。此次标售得标利率为1.142%，为2014年2月来最高。

希腊相关消息给市场带来一些波动，一德国报纸报导称希腊债权人计划延长现有的金援方案后，公债收益率上升，但在欧盟官员否认了该报导后，公债收益率又回落。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (+01/32) 0.649

五年期公债 99-11/32 (-03/32) 1.640

10年期公债 98-01/32 (-12/32) 2.349

30年期公债 97-12/32 (-1-07/32) 3.136(完)

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