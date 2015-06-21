重温稿-美国债市：公债收益率下滑，因希腊接近还债期限

* 下周欧元区峰会前希腊忧虑犹存

* 收益率曲线趋平

* 旧金山联储总裁威廉姆斯称希望通胀上升后再升息

路透纽约6月19日 - 美国公债收益率周五下滑，因希腊离偿债期限越来越近，而投资人也在继续纠结是否美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在今年开始升息。

投资人将希望寄托在下周欧元区领导人召开的紧急峰会，指望能达成协议，为希腊释出金援，避免违约和退出欧元区的恶果。

“目前市场消化的因素是最终有一个合理的良好结果，这会令违约的情况推迟出现，但市场仍很紧张，目前的美国债市就是如此，”道明证券美国策略部门副主管Millan Mulraine称。

指标10年期公债 升18/32，收益率由周四尾盘的2.35%跌至2.28%。

收益率曲线也趋平，因投资人继续判断是否美联储可能在9月或12月开始升息，抑或推迟到明年才升息。

“美联储继续预计今年升息两次，但除非在9月开始升息，否则要升息两次有难度，”Mulraine称。不过，“市场目前正将升息时机预期进一步推后，如果下周公布了一些疲弱的经济数据，我认为市场可能会将升息预期推迟至2016年。”

五年期/30年期公债收益率差 收窄至148个基点，周四高见151个基点。

旧金山联储总裁威廉姆斯周五表示，他希望看到通胀上升后才投票支持升息，但也指出，他认为今年将开始升息。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100 (+02/32) 0.625

五年期公债 99-20/32 (+09/32) 1.581

10年期公债 98-23/32 (+22/32) 2.272

30年期公债 98-25/32 (+1-16/32) 3.063(完)

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