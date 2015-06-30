修正-美国债市：公债收益率攀升，因寄望希腊与债权人达成协议

(更正：删除第二段赘字“投资”，以明确文意)

* 美国公债市场可能录得2010年以来表现最差的一季

* 在希腊进行公投前，有关希腊债务交易的报导相互矛盾

* 弱于预期的美国数据支撑对公债的买盘

* 美联储副主席费舍尔称，美国经济接近充分就业

路透纽约6月30日 - 美国公债收益率周二攀升，且本季劲扬，因对希腊与债权人在最后一刻达成协议，从而避免退欧的希望削弱对美国公债的避险需求。

根据一个巴克莱编制的指数，美国公债市场第二季可能下跌约1.5%，为2010年第四季以来表现最差的一季。

今日交投震荡，美国指标公债收益率从周一触及的一周低位反弹。希腊与债权人周末的磋商破裂，该国可能无法如期偿还周二到期的17.7亿美元国际货币基金组织(IMF)贷款，这推动美国公债周一急升。

分析师称，希腊与债权人的磋商争执不断，结果难以预料，这导致投资者最近几日在公债和其他低风险市场跳进跳出。

“都是希腊惹的祸。公债市场似乎被每一条希腊相关消息所左右，”Mitsubishi UFJ Securities USA的美国政府交易部执行董事Thomas Roth说。

迪塞尔布洛姆周二提出了一个新提议，尝试说服希腊总理齐普拉斯接纳他之前曾拒绝了的改革换现金协议条款。希腊将在周日举行公投，欧元区伙伴国称这将是关乎希腊是否留在欧元区的决定。

美国经济数据不及预期削弱了希腊问题最新发展对市场的影响。今日S&P/Case-Shiller公布的4月房价涨幅不及预期，且6月芝加哥采购经理人指数也逊于预期。

月底相关买盘以及德国总理梅克尔排除了在周末公投前与希腊进行新的债务磋商的可能性的消息，一度推升公债价格至昨日收盘位之上，但尾盘对公债的买盘消退。

美联储副主席费舍尔表示，美国经济正接近充分就业，支持了联储将在今年晚些时候升息的观点。消息公布后，公债卖盘再度浮现。

指标10年期公债价格 尾盘回落5/32，收益率报2.351%，较周一尾盘上扬2个基点。本季10年期公债收益率攀升42个基点，为两年来最大季度升幅。

美国30年期公债价格 尾盘跌16/32，收益率报3.125%，较周一尾盘上扬近3个基点。本季30年期公债收益率跳升58个基点，为2010年第四季以来最大季度涨幅。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (-01/32) 0.645

五年期公债 99-30/32 (-03/32) 1.641

10年期公债 98 (-06/32) 2.353

30年期公债 97-18/32 (-17/32) 3.126(完)

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