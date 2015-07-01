美国债市：公债价格重挫，因美国经济数据强劲及希腊有望达成协议

* 希腊总理接受债务协议部分条件

* 但希腊总理促请民众在公投时拒绝协议

* 强劲的经济数据激活对美联储升息的预期

* 美国债市第二季表现为两年来最差

路透纽约7月1日 - 美国公债价格周三下挫，因寄望希腊能达成债务协议促使投资人缩减避险买盘，而强于预期的美国民间就业成长数据激活了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今年稍晚升息的预期。

德国五年期公债标售需求疲弱，引发对核心欧洲固定收益资产的抛售。分析师表示，这蔓延到美国债市，按总回报计算，美债第二季表现为两年来最差。

希腊总理齐普拉斯向国际债权人表示，如果周日公投前改变部分条件，希腊政府会接受债权人提出的救助提议。但齐普拉斯促请希腊民众在公投中拒绝救助条件，以迫使债权人放松要求。

“如果希腊民众投下反对票，会令局势更加扑朔迷离。这对市场是更大的不利因素，”Morgan Stanley Investment Management固定收益投资组合经理人Jim Caron。

但交易商认为，总的来说，上述发展是向达成解决办法，使希腊留在欧元区并避免全球金融市场进一步受压取得了进展。

纽约尾盘，指标10年期公债 下挫25/32，收益率报2.424%，较周二尾盘升9个基点。

30年期公债 大跌1-26/32，收益率升10个基点，报3.202%。

根据巴克莱编撰的指数，以总回报计算，美国公债市场第二季为亏损1.58%，为2013年第二季亏损1.92%以来表现最差的一季。

美国强劲的经济数据也刺激了对美债的卖盘。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国6月民间就业人数增加23.7万人，创去年12月以来最大增幅，表明就业市场进一步改善，而这或允许美联储在今年稍后降息。

美国供应管理协会(ISM)表示，6月全国制造业活动指数自5月的52.8升至53.5，为1月以来最高。路透调查中分析师预期为53.1。

美国商务部公布，美国5月建筑支出上升0.8%，年率为1.036万亿美元，为2008年以来最高水平。预估为上升0.5%。4月建筑支出修订后为增长2.1%，前值为增长2.2%。

分析师称，美国经济从首季放缓中反弹的迹象会给美联储更多升息的动力。

明日，美国将公布6月非农就业报告。路透访查的分析师预计，6月非农就业岗位增加23万，5月为28万。失业率预计从5.5%降至5.4%的七年低点。

美国金融市场周五将因独立日假期休市一天。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (-03/32) 0.688

五年期公债 99-20/32 (-12/32) 1.704

10年期公债 97-13/32 (-25/32) 2.422

30年期公债 96-05/32 (-1-26/32) 3.201(完)

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