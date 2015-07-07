美国债市：希腊忧虑将美债收益率压至五周低点，30年期公债收益率跌穿3%

* 30年期公债收益率跌穿3%
* 中国股市下挫助燃需求
* 三年期公债标售得标利率为4月来最低
路透纽约7月7日 - 美国公债收益率周二重挫，投资人担心希腊债务危机及该国可能退出欧元区，拖累指标10年期公债收益率跌至五周低点。
30年期公债收益率跌穿3%，交易商指出，中国股市下挫也带动了需求。
希腊的银行可能很快会耗尽现金，这令投资人愈发担心希腊的问题可能蔓延至其他南欧国家，且对危机最终会如何影响市场也是一头雾水。
希腊总理齐普拉斯在欧元区紧急峰会上再度尝试赢得新的金援，但德国总理梅克尔表示，仍没有重开磋商的基础。
交易商表示，美国公债和美元得益于中国股市和铜、油等商品价格下挫，这暗示全球第二大经济体－中国经济可能正在放缓。美元还受美股走软提振。
中国股市自6月中急跌了近30%，沪深300指数 周二收低1.8%，盘中一度重挫逾5%。
“今早投资人醒来面对的情况是全球市场的风险，美国公债就是避险和安放流动性的场所，”野村证券国际利率策略师Stanley Sun表示。
“等待10年期公债收益率重返2.40%之上的投资人放弃了，其他投资人也在回补空头，因押后了美联储9月升息的预期。”
指标10年期美国公债 价格上涨17/32，收益率最新报2.2153%，稍早低见2.185%，为6月2日来最低。
根据Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas，在10年期公债收益率纽约交易时段跌穿50日移动均线后，公债买盘加快，是价格会进一步上涨的先兆。
30年期公债 价格大涨1-7/32，收益率报3.0047%，稍早低见2.982%。
美国财政部标售240亿美元三年期公债，得标利率为0.932%，财政部数据显示，这是4月来最低得标利率，而6月时标售的得标利率为逾四年高位。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100-04/32 (+01/32) 0.569
五年期公债 100-18/32 (+07/32) 1.507
10年期公债 99-06/32 (+17/32) 2.217
30年期公债 99-30/32 (+1-10/32) 3.004(完)
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(编译 李军; 审校 母红)