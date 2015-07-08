美国债市：公债价格在美联储发布会议记录后转升

* 预计美联储将推迟升息
* 30年期公债收益率跌穿3%
* 中国和希腊忧虑为买盘助力
路透纽约7月8日 - 美国公债价格周三上扬，延续升势，因有新的迹象显示美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能对开始升息迟疑不决，投资人愈发厌恶风险。
美联储发布6月16-17日货币政策会议记录后，公债价格上涨，在那之前公债大多持稳，在收益率接近五周低点的水准交投，因担心中国股市挫跌及希腊债务危机。
美联储会议记录显示，联储仍对今年稍晚的升息计划感到纠结，因美国经济数据良莠不齐且海外市场动荡加剧。美联储官员希望在升息前需要看到更多美国经济增强的迹象，而希腊债务危机被指是重大忧虑。
Action Economics董事总经理Kim Rupert表示，会议记录巩固了美联储可能要等到9月或之后才升息的观点，且可能受到美国经济成长步幅、中国经济放缓程度以及希腊危机的影响。
“市场人士认为那是最主要的因素，”她指出，“投资人开始认为美联储可能在9月也会按兵不动。”
中国股市周三再次大跌，此前监管机构警告投资者处于恐慌之中。许多公司为了避免股价大跌纷纷停牌，市场出现冻结迹象。
美国股市周三大幅收低，三大股指下挫逾1%，纽约证交所一度暂停交易三个多小时后，在下午恢复，也令投资者的不安情绪加重。
在纽交所暂停交易期间，美国公债价格短暂上涨。
在希腊正式提交三年期贷款申请后，欧元区领导人让希腊在本周结束前提出改革建议。如果无法达成协议，希腊可能会退出欧元区。
“中国的问题比希腊更严重，”嘉信理财(Charles Schwab)固定收益策略师Kathy Jones表示，“中国当局采取的措施都没有奏效，投资人希望在美国公债中避险。”
30年期公债 收益率徘徊在3%附近，价格尾盘涨12/32，收益率报2.9888%，稍早低见6月2日来最低2.962%。
指标10年期美国公债 价格上涨7/32，收益率最新报2.2064%，稍早低见2.1760%，也为6月2日来最低。一周前，10年期公债收益率还在2.425%。
另外，美国财政部标售210亿美元10年期公债，得标利率为2.225%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100-05/32 (+02/32) 0.553
五年期公债 100-19/32 (+03/32) 1.502
10年期公债 99-08/32 (+06/32) 2.210
30年期公债 100-06/32 (+15/32) 2.990(完)
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(编译 李军; 审校 母红)