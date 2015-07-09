美国债市：公债价格下滑，因中国和美国股市反弹

* 长债收益率升穿3%

* 美股主要股指一度大涨1%，之后缩减涨幅

* 30年期公债标售需求疲弱

路透纽约7月9日 - 美国公债价格周四下滑，因中国股市在近期大跌后强劲反弹，而美股也出现回升。

长债收益率从本周触及的五周低点反弹。之前对希腊债务危机以及中国股市暴跌的忧虑挫伤了投资人对全球经济成长的信心，拖累长债收益率跌至低点。

自6月中，中国股市暴跌超过25%，但沪综指周四收升5.8%，创逾六年最大单日涨幅。本周以来，为抑制过度投机，打击恶意做空，中金所除了将卖出持仓交易保证金比例提高到30%，还将中证500指数期货客户日内单方向开仓交易量限制为1,200手。

中国股市劲升扶助亚洲及其他地区股市走强，但打压了对避险公债的需求。美股盘中一度大涨逾1%，但之后缩减涨幅，标普500指数尾盘升约0.40%。

欧洲股市周四上涨逾2%，因金属价格上涨和中国股市强劲反弹带动矿业股上涨，为欧股提供支撑，且一些投资者押注希腊债权人将看到希腊提出的改革建议有所改善，最终将和希腊达成债务协议。

希腊总理齐普拉斯抓紧时间确定赢得新金援所需的增税和退休金改革方案。如果没有获得金援，希腊可能不得不退出欧元区。

Brandywine Global Investment Management投资组合经理人Jack McIntyre称，中国股市上涨以及希腊或能达成协议的希望增强带来的影响可能短暂，但却缓和了带动美国公债上涨的不安情绪。

加拿大丰业银行驻纽约的美国利率策略部门主管Guy Haselmann指出，美国公债标售以及公司债发债企业的锁定利率交易也刺激了对公债的卖盘。

“预计明日美国公债市场会上涨，一些收益率将再度回落，”Haselmann表示，“中国、希腊和其他地区的麻烦还未结束。”

在美国财政部发售130亿美元30年期公债获得疲弱需求后，公债价格进一步下滑。

财政部数据显示，此次标售的得标利率为3.084%，高于交易商原本的预期。上月相同规模的30年期公债标售的得标利率达到3.138%，为九个月最高。

30年期公债 收益率周三跌穿3%，周四尾盘报3.1007%，价格大跌2-9/32。

指标10年期美国公债 价格跌27/32，收益率最新报2.3049%。

-----------------------1900 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 100-03/32 (-03/32) 0.585

五年期公债 100-09/32 (-12/32) 1.569

10年期公债 98-15/32 (-27/32) 2.301

30年期公债 98-02/32 (-2-08/32) 3.100(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价