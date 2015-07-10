美国债市：公债价格重挫，因希腊有望达成协议及叶伦预计今年升息

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
* 中国股市继续报复性反弹，风险意愿改善
* 美联储主席叶伦称预计今年稍晚升息
* 美国公债收益率触及一周高位，因避险买盘减少
* 大量公司债供应也拖累公债表现
路透纽约7月10日 - 美国公债价格周五下挫，收益率触及一周高位，因中国股市连续第二日出现报复性反弹，且投资人寄望希腊能达成协议，美国公债的避险吸引力降低。
在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在克利夫兰城市俱乐部表示，预计联储将在年内升息，但对就业市场仍然疲弱表达了强烈的担忧。 之后对公债的卖盘加剧。
希腊同债权人的僵局以及中国股市在周四前的暴跌走势令市场愈发担心全球经济进一步放缓，这可能迫使美联储在明年前仍维持近零利率。
“这是最明显，最直白的表达了他们希望今年升息，除非有重大事件阻止。”法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli表示。
分析师表示，预期中的大量较高收益公司债供应也刺激了对美国公债的卖盘。
根据汤森路透旗下IFR，本周迄今有近300亿美元的投资级别公司债进场，分析师预计还将有更多公司债发售。
指标10年期美国公债 价格跌30/32，收益率最新报2.410%，较周四尾盘升11个基点。
30年期公债 价格大跌1-28/32，收益率升10个基点，报3.196%。
希腊是否能同债权人达成协议仍不确定，尽管在希腊总理齐普拉斯最后一刻做出让步后，前景有所改善。
欧元区财长周六将决定是否建议就第三次救助希腊重启谈判，希腊希望获得533亿欧元金援，以满足三年偿债要求。
分析师表示，中国股市在多项救市措施刺激下连续第二日强劲反弹，缓和了投资人对全球股市进一步下挫的不安情绪，也带动了对美债的抛售。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-30/32 (-04/32) 0.653
五年期公债 99-24/32 (-16/32) 1.676
10年期公债 97-16/32 (-31/32) 2.412
30年期公债 96-06/32 (-1-29/32) 3.200(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。