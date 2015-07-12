重温稿-美国债市：公债价格重挫，因希腊有望达成协议及叶伦预计今年升息

* 中国股市继续报复性反弹，风险意愿改善
* 美联储主席叶伦称预计今年稍晚升息
* 美国公债收益率触及一周高位，因避险买盘减少
* 大量公司债供应也拖累公债表现
路透纽约7月10日 - 美国公债价格周五下挫，收益率触及一周高位，因中国股市连续第二日出现报复性反弹，且投资人寄望希腊能达成协议，美国公债的避险吸引力降低。
在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在克利夫兰城市俱乐部表示，预计联储将在年内升息，但对就业市场仍然疲弱表达了强烈的担忧。 之后对公债的卖盘加剧。
希腊同债权人的僵局以及中国股市在周四前的暴跌走势令市场愈发担心全球经济进一步放缓，这可能迫使美联储在明年前仍维持近零利率。
“这是最明显，最直白的表达了他们希望今年升息，除非有重大事件阻止。”法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli表示。
分析师表示，预期中的大量较高收益公司债供应也刺激了对美国公债的卖盘。
根据汤森路透旗下IFR，本周迄今有近300亿美元的投资级别公司债进场，分析师预计还将有更多公司债发售。
指标10年期美国公债 价格跌30/32，收益率最新报2.410%，较周四尾盘升11个基点。
30年期公债 价格大跌1-28/32，收益率升10个基点，报3.196%。
希腊是否能同债权人达成协议仍不确定，尽管在希腊总理齐普拉斯最后一刻做出让步后，前景有所改善。
欧元区财长周六将决定是否建议就第三次救助希腊重启谈判，希腊希望获得533亿欧元金援，以满足三年偿债要求。
分析师表示，中国股市在多项救市措施刺激下连续第二日强劲反弹，缓和了投资人对全球股市进一步下挫的不安情绪，也带动了对美债的抛售。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-30/32 (-04/32) 0.653
五年期公债 99-24/32 (-16/32) 1.676
10年期公债 97-16/32 (-31/32) 2.412
30年期公债 96-06/32 (-1-29/32) 3.200(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)