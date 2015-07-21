美国债市：公债价格上涨，因美国企业业绩疲弱刺激避险买盘

* 美国企业业绩疲弱刺激避险买盘

* 9月美国可能升息限制了公债价格升幅

* 三年期和两年期公债收益率下滑，此前触及19日高位

路透纽约7月21日 - 美国公债价格周二上涨，此前美国企业公布的业绩疲弱，拖累美股，并带动了对避险美国公债的需求，但对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在9月升息的预期限制了升幅。

随着市场焦点从希腊债务危机转移，而美国也没有新的数据要公布，交易商遂对美股下滑做出反应。IBM 和联合科技 公布的业绩疲弱，拖累美股走软。

“开始有企业的业绩不及预期，这拖累股市下滑，风险意愿降低，资金转投债市，”BMO Capital Markets固定收益策略师Justin Hoogendoorn表示。

“当没有那么多数据要应对的时候，市场反应会更纯粹一些，”他还指出。

美国公债价格扭转稍早持续的跌势，分析师将之前下滑归因于美联储可能在9月升息以及希腊局势缓和令对公债的避险需求降低。

分析师表示，对美联储可能在9月升息的预期也限制美国公债价格在午后的升幅。美联储计划在下周开会。

美联储主席叶伦上周重申联储可能在今年升息。升息预期对公债价格不利，尤其是短债。

“投资人仍预计美联储可能在9月升息，最起码也是12月，”Pioneer Investments投资组合经理人Michael Temple表示，“在这种背景下，公债价格难以大幅上涨。”

指标10年期公债 尾盘升8/32，收益率从周一尾盘的2.37%降至2.35%。30年期美国公债 价格升13/32，收益率报3.08%，周一尾盘报3.11%。

美国三年期公债 升2/32，收益报1.06%，周一尾盘报1.09%。三年期和两年期公债收益率稍早触及19日高位1.105%和0.714%。