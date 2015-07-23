美国债市：长债收益率降至两周低点，因美国企业业绩不佳

* 美股疲弱打压美国公债收益率

* 美国标售TIPS，需求乏善可陈

* 上周美国初请失业金数据稍早提振公债收益率

路透纽约7月23日 - 美国长期公债收益率周四跌至两周低点，盘中走势反复，因美国企业业绩疲弱且商品价格下挫，投资人在美国公债中寻求避险。

长短债收益率差，主要是五年期/30年期公债收益率差收缩4月底来最窄。10年期/两年期公债收益率差也降至6月初来最窄。

收益率曲线趋平，因投资人压低长债收益率，推高短债收益率。策略师表示，此次长达数周的收益率曲线趋平走势反映投资人对美国联邦储备理事会(美联储/FED)即将升息的预期。

3M 和卡特彼勒 业绩令人失望，打压美股和长债收益率。

“今日走势再度受到多个行业企业业绩疲弱主导，”Action Economics固定收益部门董事Kim Rupert表示，“这提振了公债价格。”

尾盘，指标10年期公债 升14/32，收益率从周三尾盘的2.325%降至2.271%，盘中降至两周低点2.268%。

30年期美国公债 价格升逾一大点，收益率报2.973%，周三尾盘报3.035%。收益率稍早跌至3%之下，为7月9日以来最低。

“长债价格得益于原油和商品价格下滑导致的通胀预期降温，”Action的Rupert表示。

“且今日通膨保值债券(TIPS)标售不是特别强劲，显示没有对冲通胀影响的真正需求。”

美国财政部周四标售150亿美元10年期TIPS，得标利率为0.491%，为11月标售以来最高，认购倍数为2.31，低于5月标售时的2.33，且为9月10年期TIPS标售以来最低。

美国两年期公债收益率稍早一度升至五周高位0.727%，价格尾盘持平，收益率报0.698%。美国五年期公债价格升5/32，收益率由1.673%降至1.634%。

盘中稍早，优于预期的美国初请失业金数据一度提振公债收益率，但影响短暂。