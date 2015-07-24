美国债市：公债价格上扬，因美国新屋销售弱于预期

* 美国6月新屋销售弱于预期

* 美国30年期公债收益率降至七周低位

* 美国10年期公债收益率下滑至两周低点

路透纽约7月24日 - 美国公债价格周五上扬，因美国楼市数据弱于预期，商品价格持续走低且美股表现疲弱，促使投资者买入公债避险。

美国30年期公债收益率跌至七周低位，指标10年期公债收益率回落至两周低点。

美国6月新屋销售意外回落，进一步支撑公债涨势。数据显示，6月新屋销售急挫6.8%，年率为48.2万户。分析师的平均预期为51.7万户。

“总的来看，弱于预期的数据给公债市场提供了一定的支撑，但我们要承认，价格涨幅有限，使寄望市场出现更大波幅的人士失望，”CRT Capital的高级公债策略师Ian Lyngen表示。

美国公债市场还从美股和商品市场走势中寻找方向。美股标普500指数 周五急跌，汤森路透CRB商品指数 回落0.9%。

“本周，公债收益率下跌已成为一种趋势。很显然，本周数据不多，”野村证券的利率策略师Stanley Sun表示。

“因此，公债市场目前基本被其他宏观市场的表现所左右。”

下周，市场人士将密切关注美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议。美联储主席叶伦上周在国会作证时并未排除9月升息的可能性，但暗示并不是板上钉钉。

“我认为，即将发布的FOMC声明也会采取这种不置可否的基调。换句话说，暗示升息将近的利率指引不会有任何明确的改变，”RBC Capital Markets在一份研究报告中说。

“基本面早就为撤走超宽松货币政策提供了依据，且9月可能是美联储开始升息的最佳时机。”

今日尾盘，指标10年期公债价格 上扬5/32，收益率报2.260%，周四尾盘为2.275%。收益率稍早触及7月9日以来最低2.255%。

美国30年期公债价格 上扬12/32，收益率从周四的2.971%回落至2.960%，盘中触及6月2日以来最低2.95%。

美国七年期公债价格升4/32，收益率报2.003%，周四报2.023%，稍早跌至两周低位2.001%。

-----------------------2001 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (+01/32) 0.682

五年期公债 100-01/32 (+03/32) 1.617

10年期公债 98-26/32 (+05/32) 2.261

30年期公债 100-25/32 (+12/32) 2.960(完)

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