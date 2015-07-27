美国债市：长债价格上扬，因中国股市录得八年来最大单日跌幅

* 避险交易提振美国公债

* 五年和30年期公债收益率差小幅扩阔

路透纽约7月27日 - 美国公债价格周一上扬，因中国股市录得八年来最大单日跌幅令全球投资者不安，促使他们买入相对安全的美国公债。

美国较长期公债价格上涨，短期公债价格涨跌互现。

“隔夜中国和欧洲投资者寻求避险的行动，延续了过去八个交易日中有六日收益率曲线以更大幅度持续趋平的走势，”RBS证券美国公债策略师Edward Acton表示。

上周晚些时候，五年和30年期美国公债收益率差收窄至约133个基点，为5月1日以来最窄，周一小幅扩阔至136.80个基点。

Acton表示，上周五公布的中国PMI(采购经理人指数)下滑，加剧了对该国实体经济成长的忧虑，另外，尽管中国政策采取了紧急举措救市，中国股市仍然大跌，动摇了市场的信心。

“这些因素都无法刺激市场的冒险意愿，”他说。

市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在年内升息，可能最早在9月行动，这也支撑长期公债价格。投资者将密切关注美联储在周三结束两日政策会议后发布的声明。

“正如美联储官员曾多次表示希望在年内收紧政策一样，能否兑现很大程度上取决于他们对经济的预估是否会实现，但从目前的通胀水平和近期商品市场的疲弱表现来看，年内行动看似不太现实，”Jefferies & Co.的货币市场策略师Tom Simons表示。

指标10年期公债价格 尾盘上扬16/32，收益率跌至6月9日以来最低2.21%。

在强于预期的美国6月耐久财订单数据公布后，美国30年期公债价格上扬逾一个大点至日高。

30年期公债价格 尾盘上扬25/32，收益率跌至2.93%。

中国股市大跌引发对美国公债的避险买盘。中国股市沪综指周一大幅收挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅，券商能源等权重板块领跌，两市再现千股跌停。 在经历了三周相对平静期后，这引发市场担忧，政府的救市举措可能以失败告终。

-----------------------2011 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-30/32 (+02/32) 0.654

五年期公债 100-09/32 (+09/32) 1.564

10年期公债 99-06/32 (+15/32) 2.219

30年期公债 101-10/32 (+24/32) 2.934(完)

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