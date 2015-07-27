美国债市：长债价格上扬，因中国股市录得八年来最大单日跌幅

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
* 避险交易提振美国公债
* 五年和30年期公债收益率差小幅扩阔
路透纽约7月27日 - 美国公债价格周一上扬，因中国股市录得八年来最大单日跌幅令全球投资者不安，促使他们买入相对安全的美国公债。
美国较长期公债价格上涨，短期公债价格涨跌互现。
“隔夜中国和欧洲投资者寻求避险的行动，延续了过去八个交易日中有六日收益率曲线以更大幅度持续趋平的走势，”RBS证券美国公债策略师Edward Acton表示。
上周晚些时候，五年和30年期美国公债收益率差收窄至约133个基点，为5月1日以来最窄，周一小幅扩阔至136.80个基点。
Acton表示，上周五公布的中国PMI(采购经理人指数)下滑，加剧了对该国实体经济成长的忧虑，另外，尽管中国政策采取了紧急举措救市，中国股市仍然大跌，动摇了市场的信心。
“这些因素都无法刺激市场的冒险意愿，”他说。
市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在年内升息，可能最早在9月行动，这也支撑长期公债价格。投资者将密切关注美联储在周三结束两日政策会议后发布的声明。
“正如美联储官员曾多次表示希望在年内收紧政策一样，能否兑现很大程度上取决于他们对经济的预估是否会实现，但从目前的通胀水平和近期商品市场的疲弱表现来看，年内行动看似不太现实，”Jefferies & Co.的货币市场策略师Tom Simons表示。
指标10年期公债价格 尾盘上扬16/32，收益率跌至6月9日以来最低2.21%。
在强于预期的美国6月耐久财订单数据公布后，美国30年期公债价格上扬逾一个大点至日高。
30年期公债价格 尾盘上扬25/32，收益率跌至2.93%。
中国股市大跌引发对美国公债的避险买盘。中国股市沪综指周一大幅收挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅，券商能源等权重板块领跌，两市再现千股跌停。 在经历了三周相对平静期后，这引发市场担忧，政府的救市举措可能以失败告终。
-----------------------2011 GMT-------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债 99-30/32 (+02/32) 0.654
五年期公债 100-09/32 (+09/32) 1.564
10年期公债 99-06/32 (+15/32) 2.219
30年期公债 101-10/32 (+24/32) 2.934(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 李军)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。