美国债市：公债收益率曲线趋平，此前美国公布经济成长数据强劲

* 美国第二季GDP成长2.3%，略低于预估的2.6%

* 收益率曲线趋平，9月升息预期升温

路透纽约7月30日 - 美国公债价格周四表现不一，收益率曲线趋平，此前美国公布了强劲的经济成长数据，带动较长期公债上涨，短债价格则保持稳定，因对美国9月升息的预期增强。

美国商务部周四公布，第二季国内生产总值(GDP)环比年率为成长2.3%，低于分析师预估的2.6%，第一季则从先前公布的萎缩0.2%上修为成长0.6%。

周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)对经济的评估为“温和”扩张。

“如果把昨日的美联储声明，我们的解读是对通胀的态度是略微强硬，与今日显示成长加快的GDP数据，和一些通胀因素放在一起，现在看来9月升息的可能性要比12月更大。这是市场走势背后的原因，”CRT Capital固定收益策略师David Ader表示。

Ader还指出，指标债券指数的月底调整也迫使一些投资人买入长债，延长存续期。

“所以一点点的美联储题材以及一些投资人被迫买入长债，导致了收益率曲线趋平，”他表示。

在数据公布前，指标10年期公债和30年期公债价格都下滑，在GDP数据和上周初请失业金数据公布后不久，这些公债价格也一度扩大跌幅。美国劳工部公布，最新一周初请失业金人数经季节调整后增加1.2万人至26.7万人，距离其周期低点仍不太远。

不过之后，10年期公债 价格转升，尾盘升3/32，收益率跌至2.26%。

30年期公债 价格升21/32，收益率报2.95%，数据公布前，该收益率报3.00%。

短债方面，两年期公债价格跌1/32，收益率报0.7275%，数据公布前，该收益率报0.7354%。(完)

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