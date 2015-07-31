美国债市：公债价格上扬，因美国第二季劳工成本增幅创纪录最低

* 美国第二季雇佣成本指数几无增长

* 增幅为该指数推出33年来最小

* 数据压制了美联储9月升息预期

* 美国基金经理增加债市敞口

路透纽约7月31日 - 美国公债价格周五上扬，之前公布的数据显示，第二季美国劳工成本增幅为纪录最低，削弱了美国联邦储备理事会(FED/美联储)9月升息的理据。

投资者对美联储最终在年内升息的预期不断增强，他们预计随着经济增强，联储将结束近零利率政策。

劳工部称，一项衡量劳工成本的广泛指标雇佣成本指数(ECI)第二季小幅增长0.2%，为1982年第二季开始记录以来最小增幅，首季增长0.7%。

“数据与预期的差距的确有些令人意外，尤其是人们已开始为9月升息作准备之际。毫无疑问，这打压了9月升息的可能性，”野村证券国际的利率策略师Stanley Sun表示。

“由于很多人对薪资数据不及预期的程度始料未及，导致他们押错了方向，且今日的涨幅超过预期。今日ECI的重要性无疑压过了其他数据，因为美联储也在关注该数据，”Sun说。

其他经济数据喜忧参半。7月美国中西部制造业活动触及六个月高位，超过分析师的预期，但7月密西根大学消费者信心指数终值则回落。

“近期的经济数据给美联储鸽派提供了选择推迟9月升息所需的充分理由，但我们仍臆测联储将在9月采取行动，”Action Economics的首席分析师Mike Englund写道。

尽管美联储升息在即，7月美国基金经理仍增加了其全球资产组合模型中的债券敞口。最新公布的路透全球调查显示，基金经理削减了在美国和加拿大固定收益市场的总体资产配置，但增加了对欧元区债券的敞口。

ECI数据公布后，美国两年期公债 收益率从0.7398%降至0.6610%的低位。尾盘报约0.6685%，价格上扬4/32。

指标10年期公债收益率 跌至三周低位2.1850%，价格上扬23/32。

30年期公债价格 上扬，盘中上涨超过一个大点，拖累收益率跌至两个月新低2.8950%，尾盘价格上扬30/32，收益率报2.9054%。

-----------------------1953 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-30/32 (+04/32) 0.665

五年期公债 100-14/32 (+14/32) 1.534

10年期公债 99-15/32 (+23/32) 2.187

30年期公债 101-26/32 (+29/32) 2.909(完)

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