重温稿-美国债市：公债价格上扬，因美国第二季劳工成本增幅创纪录最低

路透基点：大信控股签署贷款协议，支持旗下REIT在新加坡上市--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。
* 美国第二季雇佣成本指数几无增长
* 增幅为该指数推出33年来最小
* 数据压制了美联储9月升息预期
* 美国基金经理增加债市敞口
路透纽约7月31日 - 美国公债价格周五上扬，之前公布的数据显示，第二季美国劳工成本增幅为纪录最低，削弱了美国联邦储备理事会(FED/美联储)9月升息的理据。
投资者对美联储最终在年内升息的预期不断增强，他们预计随着经济增强，联储将结束近零利率政策。
劳工部称，一项衡量劳工成本的广泛指标雇佣成本指数(ECI)第二季小幅增长0.2%，为1982年第二季开始记录以来最小增幅，首季增长0.7%。
“数据与预期的差距的确有些令人意外，尤其是人们已开始为9月升息作准备之际。毫无疑问，这打压了9月升息的可能性，”野村证券国际的利率策略师Stanley Sun表示。
“由于很多人对薪资数据不及预期的程度始料未及，导致他们押错了方向，且今日的涨幅超过预期。今日ECI的重要性无疑压过了其他数据，因为美联储也在关注该数据，”Sun说。
其他经济数据喜忧参半。7月美国中西部制造业活动触及六个月高位，超过分析师的预期，但7月密西根大学消费者信心指数终值则回落。
“近期的经济数据给美联储鸽派提供了选择推迟9月升息所需的充分理由，但我们仍臆测联储将在9月采取行动，”Action Economics的首席分析师Mike Englund写道。
尽管美联储升息在即，7月美国基金经理仍增加了其全球资产组合模型中的债券敞口。最新公布的路透全球调查显示，基金经理削减了在美国和加拿大固定收益市场的总体资产配置，但增加了对欧元区债券的敞口。
ECI数据公布后，美国两年期公债 收益率从0.7398%降至0.6610%的低位。尾盘报约0.6685%，价格上扬4/32。
指标10年期公债收益率 跌至三周低位2.1850%，价格上扬23/32。
30年期公债价格 上扬，盘中上涨超过一个大点，拖累收益率跌至两个月新低2.8950%，尾盘价格上扬30/32，收益率报2.9054%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-30/32 (+04/32) 0.665
五年期公债 100-14/32 (+14/32) 1.534
10年期公债 99-15/32 (+23/32) 2.187
30年期公债 101-26/32 (+29/32) 2.909(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 李军)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/24 7 2.25% 1,000 2017/1/24 28 2.55% 100 2017/1/25
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6