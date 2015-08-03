美国债市：较长期公债收益率下滑，因ISM数据逊于预期及通胀前景疲弱

* 30年期和10年期公债收益率触及逾两个月低点

* 美国7月ISM数据逊于预期

* 通胀前景疲弱打压长期公债收益率

* 在美国就业数据发布前的谨慎情绪限制了短债收益率的跌幅

路透纽约8月3日 - 美国指标和长期公债收益率周一触及逾两个月最低水准，因美国经济数据疲弱及通胀前景迟滞，而在关键的美国就业报告公布前，短债收益率跌幅受限。

制造业产出数据压制了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)9月升息的预期，而交易商认为油价下滑至六个月低点是去通胀的迹象。

分析师表示，对中国和希腊经济的持续担心也刺激了对美国公债的一些避险买盘。

美国供应管理协会(ISM)表示，其7月制造业指数由6月的53.5降至52.7，该数据尽管高于50的枯荣分水岭，但低于路透访查分析师预估的53.5。

“我认为9月升息的可能性快速消退，”BMO Capital Markets固定收益策略师Justin Hoogendoorn表示，周一的ISM数据只是近期一系列疲弱经济数据之一。

他还表示，较长期美国公债还得益于通胀状况迟滞。通胀会蚕食利息价值，从而损及较长期公债的需求。

美国30年期公债收益率触及2.85%，为5月29日来最低，而指标10年期公债收益率触及6月1日来最低的2.14%。短债收益率也下滑，三年期公债收益率触及7月9日来最低的0.96%。

不过短债收益率跌幅不大，分析师指因交易商在周五美国公布7月就业数据前不愿大举押注。根据路透调查，分析师预计上月美国就业岗位增加22.3万。

短债收益率被认为对美联储升息最为敏感。

“从目前到9月下一次美联储会议数据将如何表现尚无定论，”瑞银策略师Boris Rjavinski表示。

30年期公债价格 上扬1-15/32，收益率报2.85%，上周五尾盘报2.93%。指标10年期公债收益率 价格上扬16/32，收益率由2.21%跌至2.15%。

美国三年期公债 价格升1/32，收益率由0.99%降至0.97%。

美股标普500指数 尾盘跌0.69%。(完)

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