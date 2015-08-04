美国债市：公债价格下滑，因洛克哈特讲话带动9月升息预期及获利了结

* 洛克哈特讲话令9月升息预期再度升温

* 在美国公布7月就业报告前的获利了结损及公债价格

* 指标公债收益率在触及逾两个月低点后反弹

路透纽约8月4日 - 美国公债价格周二下滑，此前亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特的讲话令市场重燃对美联储可能在9月升息的预期，而在美国公布关键就业报告前的获利了结也打压公债价格。

华尔街日报报导，洛克哈特表示，美国经济要“严重恶化”，才会令他不支持在9月的升息。

洛克哈特被认为是美联储设定政策的联邦公开市场委员会中立场中立的委员，他是今年具有投票权的五位地区联储银行总裁之一。

洛克哈特的讲话带动两年期至30年期公债收益率升至日高。指标10年期公债收益率触及2.22%日高，周一曾跌至逾两个月低点2.14%。

“洛克哈特多数时候立场中立，这可能就是为什么会在债市引起较大反应。”Raymond James市场策略师Ellis Phifer谈及洛克哈特的讲话时表示。

分析师称，他的讲话令市场重燃对美联储9月升息的预期。近期美国经济数据疲弱令部份投资人相信美联储可能要推迟升息。

分析师称，在周一公债价格大涨后，交易商也对公债获利了结，这是在周五美国公布7月非农就业报告前的预防措施。

根据路透调查，分析师预计上月美国非农就业岗位增加22.3万。交易商预计该报告会影响美联储的升息时机。

指标10年期公债 价格尾盘跌17/32，收益率报2.21%，周一尾盘报2.15%。30年期公债 跌22/32，收益率由2.86%升至2.90%。

三年期公债 跌7/32，收益率由0.97%升至1.06%。

美股标普500指数 尾盘跌0.20%。(完)

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