美国债市：公债收益率曲线趋陡，因就业数据疲弱令人质疑9月升息可能性

* 美国ADP就业数据不及预期

* 美国ISM服务业数据超过预期

* ADP数据和美联储理事鲍威尔的讲话令人质疑9月升息的可能性

路透纽约8月5日 - 美国公债收益率周三攀升，较长期公债收益率升幅超过较短期公债，因美国民间就业数据不及预期，引发市场怀疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会在9月升息。

ADP数据显示，美国民间就业岗位7月增加18.5万，为4月以来最小增幅。数据公布后，交易员进行“收益率曲线趋陡”交易，即抛售较长期公债的力度超过较短期公债。

数据令周五公布强劲的美国政府就业报告的预期降温，同时也给美联储最早在9月升息的预期泼冷水。

“ADP数据压制了美联储在9月升息的预期，”Evercore ISI的债券策略师Stan Shipley表示。

另外，美联储理事鲍威尔告诉CNBC，美联储决策者尚未决定是否在下月升息。这与周二另一位美联储官员立场更为强硬的讲话相矛盾。

指标10年期公债收益率 盘中触及近一周高位2.29%。

德债收益率也攀升，因数据显示上月底欧元区企业活动增长加速，企业已大致将希腊债务危机置之脑后，表明欧元区经济稳步复苏。

指标10年期德债收益率 攀升至7月23日以来最高0.76%，前一日报0.64%。

数据显示，美国7月服务业活动以10年来最快速度增长，受企业活动急速扩张、就业和新订单大幅增长所带动，这也重压公债价格，推升公债收益率。

尽管数据强劲，但分析师表示，在周五美国非农就业报告出炉前，交易商仍保持谨慎。预计就业报告将影响美联储的升息时间。

“人们不愿在某一个方向过度押注，因周五临近，”道明证券驻纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg表示。

美国30年期公债价格 尾盘下跌1-3/32，收益率报2.94%，周二尾盘报2.89%。指标10年期公债价格 尾盘回落15/32，收益率从周二尾盘的2.21%升至2.27%。

两年期公债价格 基本持平，收益率报0.73%。(完)

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