美国债市：公债收益率曲线趋陡，因就业数据疲弱令人质疑9月升息可能性

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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* 美国ADP就业数据不及预期
* 美国ISM服务业数据超过预期
* ADP数据和美联储理事鲍威尔的讲话令人质疑9月升息的可能性
路透纽约8月5日 - 美国公债收益率周三攀升，较长期公债收益率升幅超过较短期公债，因美国民间就业数据不及预期，引发市场怀疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会在9月升息。
ADP数据显示，美国民间就业岗位7月增加18.5万，为4月以来最小增幅。数据公布后，交易员进行“收益率曲线趋陡”交易，即抛售较长期公债的力度超过较短期公债。
数据令周五公布强劲的美国政府就业报告的预期降温，同时也给美联储最早在9月升息的预期泼冷水。
“ADP数据压制了美联储在9月升息的预期，”Evercore ISI的债券策略师Stan Shipley表示。
另外，美联储理事鲍威尔告诉CNBC，美联储决策者尚未决定是否在下月升息。这与周二另一位美联储官员立场更为强硬的讲话相矛盾。
指标10年期公债收益率 盘中触及近一周高位2.29%。
德债收益率也攀升，因数据显示上月底欧元区企业活动增长加速，企业已大致将希腊债务危机置之脑后，表明欧元区经济稳步复苏。
指标10年期德债收益率 攀升至7月23日以来最高0.76%，前一日报0.64%。
数据显示，美国7月服务业活动以10年来最快速度增长，受企业活动急速扩张、就业和新订单大幅增长所带动，这也重压公债价格，推升公债收益率。
尽管数据强劲，但分析师表示，在周五美国非农就业报告出炉前，交易商仍保持谨慎。预计就业报告将影响美联储的升息时间。
“人们不愿在某一个方向过度押注，因周五临近，”道明证券驻纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg表示。
美国30年期公债价格 尾盘下跌1-3/32，收益率报2.94%，周二尾盘报2.89%。指标10年期公债价格 尾盘回落15/32，收益率从周二尾盘的2.21%升至2.27%。
两年期公债价格 基本持平，收益率报0.73%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 李军)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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