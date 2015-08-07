美国债市：公债收益率曲线趋平，美国就业数据支撑9月升息预估

* 五年期/30年期公债收益率差为4月来最窄

* 美国7月非农就业岗位增加21.5万

* 数据巩固了美联储将在9月升息的观点

路透纽约8月7日 - 美国短期公债收益率周五小涨，但较长期公债收益率下滑，此前美国公布的数据显示7月美国非农就业岗位增长稳健，巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在9月升息的预期。

美国劳工部公布，上月美国非农就业岗位增加21.5万，因建筑业和制造业岗位增加，抵消了矿业岗位进一步减少的影响。7月失业率持平于七年低点5.3%。

分析师表示，短债收益率小涨而长债收益率下滑的“收益率曲线趋平”交易，显示交易商倾向美联储有望在9月就进行近十年首次升息的观点。

美国30年期公债收益率触及2.82%，为逾三个月最低。该收益率势将创约一个月最大单日跌幅。就业数据公布后，五年期/30年期公债收益率差报125个基点，为4月来最窄。

“美联储将在9月升息的前景变得愈发清晰，”Pioneer Investments投资组合经理人Michael Temple表示。

收益率曲线已经趋平，因预计一旦美联储升息短债价格会下滑，而升息会令通胀降低，这令较长期公债得益，因这意味着公债利息支付仍有价值。

分析师还指出，由于短债收益率在过去几周已经大涨，今日涨幅很小。两年期公债收益率触及0.75%日高，仍低于6月中触及的逾四年高位0.77%。

“短债已经消化了美联储收紧政策的可能性，”Samson Capital Advisors投资长Jonathan Lewis表示。

就业报告公布后，市场对美联储将进行“鸽派升息”的臆测也升温，即预计美联储会作出预估及/或评论，来灌输将逐步升息的认知。

美国30年期公债价格 尾盘升1-22/32，收益率报2.82%，周四尾盘报2.91%。指标10年期公债价格 尾盘升17/32，收益率从周四尾盘的2.23%降至2.17%。(完)

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