美国债市：公债价格回落，因股市反弹和新债供应将至

* 美国30年期公债价格下跌超过一个大点

* 美国股市上扬逾1%，结束连跌七日

* 本周财政部将标售640亿美元公债

路透纽约8月10日 - 美国公债价格周一走低，受累于美股和其他地区股市反弹，因投资者押注中国政府可能出台新的政策刺激举措来拯救股市，另外投资者为美国公债标售作准备。

美国股市周一结束七日连跌上扬逾1%，因有消息称伯克希尔哈撒韦将进行372亿美元的收购交易，以及中国的疲弱数据加重了政府出台进一步举措刺激经济的压力。

周末公布的数据显示，7月份中国工业生产者出厂价格(PPI)大幅下滑，触及2009年底以来最低，该指数已连跌逾三年。上月出口骤降8.3%。

MSCI全球指数 上扬近5个点，或1.1%。

“市场上出现少量的冒险意愿，”CRT Capital的高级公债策略师Ian Lyngen表示，“还消化了标售折让，尤其是10年和30年期公债。”

美国财政部本周按计划将标售640亿美元公债，周三将标售240亿美元10年期公债 ，周四标售160亿美元30年期公债 。公债标售通常会压低公债价格。

周一，财政部标售了240亿美元三个月期国库券，得标利率为0.125%；还标售了240亿美元六年期国库券，得标利率为0.245%。

美联储副主席费舍尔表示，美国物价通胀“非常低”只是暂时现象，且美国经济接近实现充分就业。市场对他的讲话反应冷淡。

“费舍尔并未给市场提供任何新的实质性信息，市场已经预期美联储将在9月升息，”汇丰证券利率策略师Larry Dye表示。

另外，亚特兰大联储总裁洛克哈特称，首次升息时间将至。

长债价格跌幅居前，30年期公债价格尾盘回落1-20/32，收益率最高报2.908%；10年期公债价格 挫18/32，收益率报2.2395%。三年期公债价格下挫1/32，收益率报1.0707%。

五年和30年期公债收益率差 周一趋陡，扩阔3.30个基点，至近128个基点，上周五趋缓，触及4月以来最窄。美国就业数据提升了美联储将从下月开始升息的预期。(完)

-----------------------1510 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (-) 0.729

五年期公债 100-02/32 (-05/32) 1.612

10年期公债 99-05/32 (-14/32) 2.223

30年期公债 102-08/32(-1-06/32) 2.887(完)

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