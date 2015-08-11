美国债市：公债价格跳涨，因中国安排人民币贬值和臆测美联储推迟升息

* 人民币贬值料将推迟美联储升息时间

* 避险买盘推升高评级公债价格

* 长期公债收益率触及5月以来最低

* 股市下跌逾1%

路透纽约8月11日 - 美国公债收益率周二急挫至数月低位，因中国意外安排人民币贬值引发公债避险买盘，和美国联邦储备理事会(FED/美联储)将推迟升息的臆测。

中国央行指出，周二人民币中间价一次性贬值近2%，打压人民币兑美元急挫至近三年低位，并拖累美股和欧亚股市全面走低。

MSCI明晟全球指数全球指数 下跌1.25%，美股尾盘回落约1.5%。

德债、英债和其他高评级公债吸引忧心忡忡的投资者，他们担忧可能爆发货币战，并可能累及全球经济。10年期德债收益率 回落5个基点，报0.64%。

美国公债价格周一走低，交易商关注政府新债标售。周二公债价格上扬，较长期公债涨幅居前。

美国30年期公债价格 一度攀升远超2个大点，尾盘上扬1-30/32，收益率触及5月4日以来最低2.8062%。

“市场买入公债的原因似乎是美联储可能推迟升息，”Action Economics的全球市场策略师Michael Wallace表示，“这可能使美联储重新讨论升息的时间。”

市场普遍认为美联储将在年内某个时点开始结束近零利率时期，可能最早在9月升息。

但决策者可能因担忧损害全球经济成长而推迟升息。

美国公债一度削减涨幅，因数据显示美国第二季非农生产率反弹，但潜在趋势仍疲弱，暗示通胀攀升的速度可能快于分析师的预期。

指标10年期公债价格 尾盘上扬27/32，收益率报2.1391%，周一收报2.238%。盘中上涨超过1个大点，收益率低至2.1140%，为6月1日以来最低。

七年期公债价格 上扬20/32，收益率报1.8894%，为6月底以来最低。

另外，美国财政部标售240亿美元三年期公债，间接投标购得标率为五年半来最高。此次发行的得标利率为1.013%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (+03/32) 0.677

五年期公债 100-15/32 (+14/32) 1.527

10年期公债 99-28/32 (+28/32) 2.139

30年期公债 103-29/32(+1-31/32) 2.806(完)

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