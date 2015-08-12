美国债市：公债回吐涨幅，因美股回稳

* 长债由升转跌

* 10年期公债标售结果令人失望

* 交易商缩减对美联储9月升息的押注

路透纽约8月12日 - 美国长期公债价格周三尾盘转跌，回吐因中国安排人民币贬值带动的避险升势录得的涨幅，而美股也从大跌中反弹。

包括指标10年期公债 在内的美国公债价格回软，今日财政部标售的240亿美元10年期公债需求不振。周三盘初，10年期公债收益率一度触及三个月低点。

今日的10年期公债标售是本周640亿美元季度再融资的第二笔，受中国意外安排人民币贬值影响，投资人涌入低风险公债市场。

包括允许人民币在周三进一步下挫等中国出人意料的举措，令投资人担心可能发生货币战争，重创股市并带动了对高质公债的买盘。两年期德债收益率 触及负0.29%的新低。

但R.W. Pressprich & Co.美国公债和机构债交易部门主管Larry Milstein表示，由于交易商为标售作准备，且美股在大跌逾1%后反弹收平，对美国公债的需求减弱。

“有一些供应问题以及对过去几日避险趋势的扭转。”Milstein称。

10年期公债价格尾盘跌3/32，收益率报2.1498%。

30年期公债 尾盘跌20/32，收益率报2.8382%，周四美国财政部将标售30年期公债。

较短期公债表现不一，价格变动不大。

分析师表示，出口大幅下滑等中国经济问题对全球经济可能造成的影响可能令美国联邦储备理事会(FED/美联储)推迟升息。

美国短期利率市场走势显示交易商预计美联储在其9月16-17日会议上升息的机率不超过40%。上周五在美国公布强劲的7月就业报告后，交易商预计该机率高于50%。

“中国的举动令市场对全球经济状况产生的疑问多于解答，所以市场认为这会令美联储在9月升息的机率降低。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-30/32 (+01/32) 0.665

五年期公债 100-16/32 (+01/32) 1.520

10年期公债 99-26/32 (-03/32) 2.148

30年期公债 103-09/32 (-20/32) 2.837(完)

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