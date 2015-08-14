美国债市：短债收益率小涨，因美联储升息预期升温

* 美国生产者物价指数连升第三个月

* 美国公债收益率曲线为4月来最平

* 交易商关注下周美联储会议记录

路透纽约8月14日 - 美国短期公债收益率周五上涨，受助于美国7月生产者物价指数(PPI)连续第三个月上升，这令美国联邦储备理事会(FED/美联储)早至9月就开始升息的机率增加。

美国劳工部周五公布，7月最终需求PPI按月升0.2%，升幅大于预期，6月增加0.4%。

扣除食品、能源和贸易服务的核心PPI按月升0.2%，6月为升0.3%，按年升幅为0.9%。

“核心PPI数据更强，确实鼓舞了许多投资人上调了升息的押注。”道明证券策略师Gennadiy Goldberg表示。

美国周五还公布7月工业生产受汽车生产增加带动，录得八个月最大增幅，这也是美国第三季经济成长的积极迹象。

五年期/30年期公债收益率差 收紧3.40个基点，至近125个基点，Goldberg称，收益率曲线趋平反映投资人愈发确信美联储不久就将开始近十年来首次升息。

该收益率差盘中触及4月底来最低的121.5个基点。

根据CME Group的FedWatch程序，美国利率期货走势显示，交易商预计美联储在9月16-17日货币政策会议上升息的机率为45%，周四时为39%。

对美联储利率政策变动最为敏感的短债之一的五年期公债 跌2/32，收益率报1.5871%。相比30年期长债 价格升13/32，收益率报2.8361%。

“收益率曲线明显趋平，这主要是长债走势影响。”Goldberg表示，“投资人意识到如果美联储在9月加息，步幅也将是非常小和缓慢的，投资人仍需要存续期。”

下周三美联储将发布7月货币政策会议记录，交易商将寻找美联储想法的新线索。

Goldberg表示，预计会议记录将显示货币政策制定者愈发倾向升息。

“我们预计他们对通胀的态度会更强硬。”他指出。

指标10年期公债 价格持平，收益率报2.1854%。

-----------------------1823 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (- 1/32) 0.726

五年期公债 100-06/32 (- 2/32) 1.584

10年期公债 98-12/32 (+ 1/32) 2.184

30年期公债 100-28/32 (+16/32) 2.832(完)

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