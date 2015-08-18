美国债市：公债收益率上扬，静待美联储会议记录

* 市场聚焦周三公布的美联储最新会议记录

* 美国房屋开工升至近八年高位

* 预计CPI数据显示同比增长

路透纽约8月18日 - 美国公债收益率周二上扬，市场等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布7月会议记录，投资者将仔细研读，从中寻找9月升息可能性的蛛丝马迹。

“市场坐立不安，急切想弄清联储下一步将如何行动，”DRW Trading的策略师Lou Brien表示。

很多投资者和经济学家预计美联储在下月升息的可能性最大，因就业市场持续改善。

上月在结束两日的会议后，美联储官员表示，尽管能源行业下滑且面临来自海外的阻力，但他们认为经济已克服了首季成长放缓的颓势，“正在适度扩张”。

美联储称，美国经济和就业市场继续增强。

如果联储在会议记录中讨论了能用来帮助管理升息的工具，则可能被视为在暗示联储接近升息，道明证券驻纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg说。

“我认为我们将看到距离最终升息还有多远，会议记录的立场可能会十分强硬，”Goldberg说。

公债收益率稍早上扬，因数据显示美国7月房屋开工攀升至近八年高位，巩固了更接近升息的观点。

美国房屋开工年率已连续四个月超过了100万户。

“数据十分强劲，与楼市改善的潜在基调相一致，”Goldberg说。

美联储主席叶伦在7月表示，楼市表现欠佳制约了经济的增长。

指标10年期公债收益率 尾盘报2.19%，高于数据公布前的2.17%。

不过，低通胀可能使升息决定复杂化。

美国商务部将在周三上午公布7月消费者物价数据(CPI)，一项路透对51位经济学家的调查显示，经济学家的预估中值为CPI按年增长0.2%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (-01/32) 0.718

五年期公债 100-07/32 (-04/32) 1.579

10年期公债 98-09/32 (-12/32) 2.193

30年期公债 100-10/32(-1-05/32) 2.859(完)

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