美国债市：公债价格下跌，因民间就业数据向好

* 民间就业报告出炉后对美国经济信心增强

* 周五美国就业报告公布前交投清淡

* 工厂和制造业数据预计将不影响整体经济增长预期

路透纽约9月30日 - 美国公债价格周三下跌，因美国股市受对经济信心增强提振上涨，此前公布的数据表明，美国民间雇主增加了20万个就业岗位。

市场交投清淡，因交易商在周五公布美国9月非农就业报告前不愿大举押注，该数据可能会影响美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时开始升息的决定。

预计将于周五1230 GMT公布的美国劳工部报告将显示，民间和政府就业岗位增加，最新的ADP数据支撑了此预期。

“公债市场正在寻找美联储今年行动的所有线索，包括任何支持升息的经济数据，”Silicon Valley Bank投资策略负责人Ninh Chung称。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)在9月会议上决定暂缓美国近十年来首次升息，因担心全球风险和动荡。

那次会议之后，包括主席叶伦在内的几位联储政策制定者称，如果经济持续改善，将在今年底前升息。

周三公布的数据显示，美国9月芝加哥采购经理人指数(PMI)下跌，中西部的企业活动6月来首次出现萎缩。

根据路透的调查，分析师仍预计周五的报告将显示，9月雇主增加23万就业岗位。

根据路透数据，两年期美国公债收益率 本季度将增长8个基点，指标10年期公债收益率将下跌逾27个基点。30年期公债收益率将下跌23个基点，是三个季度来的最大季度跌幅。

在纽约午后交易中，10年期公债 价格下跌1/32，收益率报2.055%，高于周二尾盘的2.05%。

30年期公债 价格下跌15/32，收益率报2.88%，周二尾盘为2.85%。

-----------------------1927 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (+) 0.641

五年期公债 100-01/32 (+01/32) 1.370

10年期公债 99-17/32 2.053

30年期公债 100-01/32 (-14/32) 2.874(完)

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