美国债市：公债价格上涨，美国就业数据即将出炉

* ISM制造业数据为2013年5月以来最弱，担忧加剧

* 公债价格涨幅缩小，但需求犹存

* 苹果、公用事业和科技类股下挫，推高公债买兴

路透纽约10月1日 - 美国公债价格周四缩小涨幅，指标公债收益率跌至逾五周最低，受美国制造业数据疲弱，在周五公布就业报告前重燃了投资者的忧虑。

早些时候的涨幅有所回落，但对公债的需求保持强劲，因美股投资者抛售公用事业和科技类股。苹果遭抛售也增加了对公债的需求。

美国供应管理协会(ISM)数据表明，9月全国制造业活动指数从上月的51.1降至50.2，为2013年5月以来最低。 数据公布后，美国公债收益率跌入盘中低点。

最新的制造业数据支持了一些交易商的观点，即美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策制定者可能不会在今年稍晚升息。

“如果他们在等数据，我真的认为2015年的数据不能为升息提供足够理据。”Raymond James固定收益资本市场主管Kevin Giddis称。

根据路透调查，预计将于周五1230 GMT公布的美国劳工部报告将显示，美国9月新增20.3万个非农就业岗位。

分析师称，9月的就业数据对美联储何时开始进行近十年来的首次升息的决定至关重要。美国联邦公开市场委员会(FOMC)在9月会议上决定暂缓升息，因担心全球风险和市场动荡。

“大家都确保做好准备，因为如果数据好，12月升息仍有可能，但如果不好，会将升息推至明年。”Nomura Securities International利率策略师Stanley Sun称。

10年期公债价格 涨5/32，收益率为2.040%，比周三尾盘跌2个基点。10年期公债收益率早些时候触2.009%，为8月25日以来最低水平。

30年期公债价格 涨18/32，收益率为2.849%，下跌3个基点，收益率触2.819%的逾五周低点。

-----------------------1947 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 0.645

五年期公债 100-02/32 (+02/32) 1.364

10年期公债 99-22/32 (+07/32) 2.037

30年期公债 100-18/32 (+20/32) 2.847(完)

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