重温稿-美国债市：公债价格上涨，因美国就业数据疲弱押后升息预期

* 公债价格在就业报告公布后守住涨势

* 利率期货显示交易商认为首次升息时间为2016年3月

* 5年期公债收益率跌至七个月最低

路透纽约10月2日 - 美国公债价格周五上涨，指标公债收益率跌至五周半最低，因美国9月就业数据意外疲弱，降低了分析师对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将于今年稍晚升息的预期。

美国劳工部周五公布，9月非农就业岗位增长142,000个，8月数据大幅下修至增长136,000个岗位。 数据公布后，美国公债价格涨至盘中高位。

报告可能会令包括美联储主席叶伦在内的一些政策制定者改变观点。她曾称，如果经济进一步改善，美联储将于(今年)结束近零利率政策。

就业报告显示时薪增长停滞，减弱了一些美联储官员预计通胀将在未来几个月增长的预期。

“美联储已经失去控制能力，因为如果美联储实施宽松政策这么多年后薪资仍不能以合理的速度增长，那么在收紧政策后他们还能期望什么呢？”DRW TradingLou市场策略师Lou Brien称。

利率期货暗示交易商将年底前升息的预期推后，他们现在预计最早在2016年3月升息。

疲弱的就业报告也促使交易商预计，美联储一旦开始升息，将以非常缓慢的步伐推进。这激发了一波对中长期公债的买盘，将五年期公债收益率 推低至1.213%的七个月低位。

“我们不认为需要大幅上调利率，且今天的数据可能不会促使美联储将升息决定推后一整年，”Allianz Investment Management的副总裁John Bredemus称。

公债价格缩减稍早涨幅，因美国股市尾盘在能源股带动下反弹，市场对公债的需求减弱。

指标10年期公债价格 涨16/32，收益率为1.985%，较周四尾盘跌6个基点，盘中价格曾一度上涨逾1个大点，收益率报1.904%。

30年期公债价格 涨19/32，收益率为2.822%，日内下跌3个基点，早些时候价格上涨逾2个大点，收益率报2.749%。(完)

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