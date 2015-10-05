美国债市：公债价格下跌，因投资者重返股票市场

* 指标收益率从4月以来最低位回升

* ISM服务业数据支持美联储将维持利率不变的观点

路透纽约10月5日 - 美国公债价格周一下跌，指标收益率从4月以来的最低位攀升，因服务业数据疲弱支持了美国联邦储备理事会(FED/美联储)不太可能很快升息的观点，促使投资者从公债市场返回股票市场。

分析师称，对升息的质疑重新点燃了投资者对股票的兴趣，他们担心借贷成本提高会伤及企业利润。

股市延续上周五的涨势，标普500指数10大类股全线上扬，显示出投资者对风险较高资产的兴致。

“今天和上周五风险资产有力反弹，因为预计美联储不会很快升息，” CRT Capital Group资深政府公债策略师Ian Lyngen称。

美国股市周一上涨也进一步支撑了原油和其他以美元计价的商品价格。

公债价格缩小稍早的跌幅，因美国9月服务业企业活动指数降幅远大于预期，令市场再次预计经济力道没有强劲到能够支撑美联储近期决定升息。

美国供应管理协会(ISM)称，美国9月服务业指数降至56.9，为6月来最低，8月为59.0。接受路透调查的分析师预估为57.5。

美国劳工部上周五公布，9月非农就业岗位增长142,000个，大幅低于预期的203,000个岗位。

利率期货暗示交易商将年底前升息的预期推后，他们现在预计最早在2016年3月升息。

指标10年期公债价格 跌20/32，收益率为2.059%，较上周五尾盘涨7个基点，根据汤森路透数据，上周五收益率曾一度触及4月底以来最低1.904%。

30年期公债价格 跌1-18/32，收益率为2.904%，较上周五升逾7个基点。

美国股市三大股指上涨均超过1%。(完)

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