美国债市：公债价格下跌，因相信全球央行将继续保持宽松政策

* 美国标售210亿美元10年期公债，需求强劲

* 德国10年期公债标售投标未足额对美国公债价格造成压力

* 投资者消化了美国2016年升息的预期

路透纽约10月7日 - 美国公债价格周三下跌，指标公债收益率触及一周最高，因全球股市反弹，以及外国央行出台更多刺激措施的预期鼓励投资者从债市转向股市。

全球股市连续第六个交易日震荡上涨，投资者因预计市场将继续受全球央行宽松政策支撑而买入。

“全球央行正通过压低本国利率以试图重振全球经济增长，”U.S. Bank Wealth Management资深固定资产策略师Dan Heckman称。

欧洲央行和日本央行可能采取更多刺激措施，且预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在2016年前维持利率不变，由此产生的央行宽松政策背景鼓励投资者放心投入股市。

美联储今年升息的预期已经被压制，因上周五政府报告显示，美国经济新增就业岗位远低于预期。

最新的就业报告以及全球经济放缓的担忧已经令投资者认为，联储不会在2016年3月前升息，并打压指标公债收益率在上周五一度触及4月以来最低。

供应方面，美国财政部出售了210亿美元10年期公债，投资者的需求强劲，将收益率推低至4月以来最低2.066%。

此前德国10年期公债未吸引到足额投标，因收益率下滑压制了投资者的兴趣。本周二的三年期公债标售也表现平平。

美国财政部周四将标售130亿美元30年期公债。

公开市场，指标10年期美国公债 价格下跌10/32，收益率报2.070%，较周二尾盘涨3.5个基点，稍早触及2.086%的一周高位。

30年期公债 价格下跌15/32，收益率报2.896%，较周二尾盘上涨2个基点，盘中稍早触及2.923%的一周半高位。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-32/32 (-02/32) 0.633

五年期公债 100 (-07/32) 1.373

10年期公债 99-12/32 (-10/32) 2.070

30年期公债 99-18/32 (-16/32) 2.897(完)

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