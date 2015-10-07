美国债市：公债价格下跌，因相信全球央行将继续保持宽松政策

美国经济：前景不确定性跟以往基本相同--旧金山联储总裁威廉姆斯
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
* 美国标售210亿美元10年期公债，需求强劲
* 德国10年期公债标售投标未足额对美国公债价格造成压力
* 投资者消化了美国2016年升息的预期
路透纽约10月7日 - 美国公债价格周三下跌，指标公债收益率触及一周最高，因全球股市反弹，以及外国央行出台更多刺激措施的预期鼓励投资者从债市转向股市。
全球股市连续第六个交易日震荡上涨，投资者因预计市场将继续受全球央行宽松政策支撑而买入。
“全球央行正通过压低本国利率以试图重振全球经济增长，”U.S. Bank Wealth Management资深固定资产策略师Dan Heckman称。
欧洲央行和日本央行可能采取更多刺激措施，且预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在2016年前维持利率不变，由此产生的央行宽松政策背景鼓励投资者放心投入股市。
美联储今年升息的预期已经被压制，因上周五政府报告显示，美国经济新增就业岗位远低于预期。
最新的就业报告以及全球经济放缓的担忧已经令投资者认为，联储不会在2016年3月前升息，并打压指标公债收益率在上周五一度触及4月以来最低。
供应方面，美国财政部出售了210亿美元10年期公债，投资者的需求强劲，将收益率推低至4月以来最低2.066%。
此前德国10年期公债未吸引到足额投标，因收益率下滑压制了投资者的兴趣。本周二的三年期公债标售也表现平平。
美国财政部周四将标售130亿美元30年期公债。
公开市场，指标10年期美国公债 价格下跌10/32，收益率报2.070%，较周二尾盘涨3.5个基点，稍早触及2.086%的一周高位。
30年期公债 价格下跌15/32，收益率报2.896%，较周二尾盘上涨2个基点，盘中稍早触及2.923%的一周半高位。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-32/32 (-02/32) 0.633
五年期公债 100 (-07/32) 1.373
10年期公债 99-12/32 (-10/32) 2.070
30年期公债 99-18/32 (-16/32) 2.897(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 母红)
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透上海1月20日 - 中国股市沪综指周四收跌0.38%。沪深证交所融资融券余额当日减 少20.5亿元人民币，连续第八日下跌；两市两融余额为8,960亿元，创逾三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2 8,980.5 -31.9 3,113.01 1/17 5,188.7 3,823.7 9,01
路透上海1月20日 - 中国青岛银行、厦门国际银行等公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有261家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模126,980亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-